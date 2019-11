Banca de Sand: todos miran al Senado

La polémica por la banca que dejará vacante Nancy Sand tendrá que ser resuelta en el Senado provincial los próximos días. Una reunión de la Comisión de Poderes, Garantías y Decisiones deberá emitir un despacho que luego se votará en el recinto. El oficialismo tiene actualmente la mayoría. “Lo que tiene valor es lo que diga el Poder Legislativo, así fue siempre en estas cuestiones. Renunciar significa que tengo derecho y a los derechos no se renuncian. Lo que es justo, es justo y no se negocia”, aseguró Rubén Bassi, el dirigente goyano que permanece en línea de sucesión directa para ocupar la banca que deja Sand, la que también pretende Patricia Rindel, ex integrante de la junta electoral del PJ. Bassi cuestionó que desde un sector del PJ intentaron convencerlo de un posible arreglo. “Mandaron emisarios a negociar, conmigo no hablaron, lo hicieron con un dirigente y amigo que tengo en el partido”, se quejó. Sand se retractó de haber asegurado que la banca le correspondía a Sand, ya que ayer afirmó que desconocía la ley que establecía un piso del 30% de cupo femenino en el recinto.