Russo fue sentenciado a 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina

El pediatra Ricardo Russo, ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue sentenciado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, tras ser declarado culpable de la distribución, tenencia y producción de pornografía infantil en el juicio que concluyó ayer en la sala del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6 a cargo del juez Gonzalo Rúa.

Tras la lectura del fallo y en base al pedido de la fiscal Daniela Dupuy y la querella, se revocó la prisión domiciliaria y se resolvió que Russo quedara detenido.

En la sentencia, que fue dictada por el juez Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6 de la Ciudad, el magistrado afirmó que “se ha comprobado” que Russo “tenía 999 archivos de abusos y explotación sexual”.

“Son muchas las víctimas, aunque usted no sea culpable directo. Pero sí es responsable de no haber protegido la intimidad del menor”, agregó.

“También he concluido, luego de cotejar con peritos, que usted también ha producido material fotográfico con fines claramente sexuales y no se trata de fines científicos o docencia o para un congreso, como usted invocó”, sostuvo el juez.

“Tampoco lo dejó acreditado en la historia clínica de los pacientes. Usted se aprovechó de la relación asimétrica entre médico y paciente”, añadió Rúa, quien remarcó que durante el proceso se recolectó “una innumerable cantidad de pruebas”.

En otro tramo de su exposición, puntualizó que entre el 26 de septiembre y el 18 de noviembre de 2018 se comprobó que el pediatra “ofreció 66 archivos de explotación sexual infantil” con imágenes “aberrantes, grotescas y violentas”.

La fiscal Dupuy se mostró “muy satisfecha con la condena porque las pruebas son contundentes”, y aseguró que se trata de “una muestra clara de los peligros de las redes, en caso de multiplicarse este tipo de casos”.

La funcionaria se refirió también a la decisión del Juzgado de decretar la “inhabilitación perpetua para ejercer la medicina” contra Russo, que su fiscalía también había solicitado en la audiencia del pasado martes.

En tanto, Carlos Kambourian, presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, afirmó que están “muy conformes con haber llegado a la verdad”. “Nosotros también somos víctimas de esta situación. El hospital fue víctima de un atentado que nos obligó a poner sistemas de apoyo psicológico e institucional a todos los profesionales que trabajaban con Russo”, dijo Kambourian a la prensa luego de conocer la sentencia contra el pediatra.

“El Hospital Garrahan es de los más importantes de Latinoamérica, es defendido y defendible, e invito a todos a que aprendamos de esta situación”, agregó.

Y culminó reforzando esa idea pidiendo que sobre todo “las familias aprendan de todo esto”.

Por su parte, el abogado defensor Ricardo Izquierdo aseguró que el juez Gonzalo Rúa “fue muy severo”, pero aclaró que no cuestiona “la legalidad de todo el proceso”.

“Nos tuvimos que adaptar a las redes sociales y en ese sentido toda la parte jurídica estableció nuevos protocolos”, aseguró.

“Respeto en demasía al juez, fue muy severo, estricto, le tocó un caso muy mediático”, graficó el defensor de Russo, y reiteró sobre las fotos encontradas en la computadora del pediatra que “nadie puede decir que las fotos no son clínicas”.