Alerta por la “tucura sapo”, una plaga que invadió Chubut

Una plaga de insectos ortópedos conocida como “tucura sapo” avanza sin control por la meseta del norte de Chubut afectando en principio una superficie de 40 lotes de 625 hectáreas, cada uno en cuyo interior hay focos que no pudieron ser contenidos por las autoridades sanitarias.

El fenómeno fue confirmado por el director de la meseta central de la Corporación de Fomento Rural, Mario Reguiló, quien admitió que “habíamos avanzado con un programa de manejo, pero no dio resultado y ahora la plaga creció y no encontramos remedios adecuados para combatirla”.

Las tucuras son insectos parecidos a las langostas, con una población que va aumentando mientras se desplaza motorizada por su voracidad, provocando grandes daños en la vegetación achaparrada propia de la meseta patagónica.

“Como no se pudieron combatir en los controles preventivos cuando la especie era juvenil, ahora se complica porque llegan a la etapa de la adultez y requieren otro tipo de remedios para atacarlas”, describió Reguiló.