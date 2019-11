Boca Unidos prueba el equipo que recibirá a San Martín de Formosa

En la práctica de fútbol prevista para esta mañana, el técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, probará la formación que tiene en mente para enfrentar a San Martín de Formosa. El encuentro, correspondiente a la undécima fecha del torneo Federal A, se jugará el domingo desde las 20 en el estadio del barrio 17 de Agosto, y será dirigido por César Ceballos.

Para este compromiso, el DT ya podrá contar con Martín Ojeda y Gabriel Morales, quienes vienen de purgar una fecha de suspensión. Por contrapartida, el que no estará disponible será el defensor paraguayo Ronald Huth, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá descansar obligatoriamente una jornada.

El equipo aurirrojo viene de perder en dos de los tres últimos partidos, con un desempeño preocupante, principalmente en la faz defensiva. Recibió diez goles en contra, de los cuales 6 fueron en Salta, ante Central Norte, y 3 en Resistencia, frente a Sarmiento.

En ambos encuentros jugados de visitante, Teglia habló de “errores groseros”, producto de “desatenciones”, señalando que un equipo que pretende luchar por algo importante no puede seguir cometiéndolos.

En lugar de Huth, el técnico tiene varias alternativas. Una posibilidad es el ingreso de Fernando Allocco en la “cueva”, y el otro sería el corrimiento de Ricardone a la zaga, pudiendo ocupar sus lugares Brian Lluy o Fabio Godoy en el sector derecho de la defensa.

En tanto que el regreso de “Gaby” Morales y Ojeda es prácticamente un hecho. Habrá que ver si salen Migone y Lluy (fueron sus reemplazantes), pero todo dependerá del esquema táctico que el DT decida emplear. No se descarta que puedan producirse otros cambios.