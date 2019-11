Estudiantes y docentes de la Mocha Celis presentarán su película en el Teatro Vera

En el marco del “Día de los Derechos Humanos”, que se conmemora el 10 de diciembre, el Teatro Vera proyectará este lunes 11 de noviembre a las 20 el documental “Mocha”, con entrada gratuita.

Se trata de un material realizado por los estudiantes y profesores del primer bachillerato en el mundo para personas trans, “Mocha Celis”, que será estrenado en Corrientes.

El mismo lunes, a partir de las 11, se realizará en La Alondra una conferencia de prensa donde se darán a conocer todos los detalles del estreno en la capital correntina.

Miles de personas conforman la comunidad trans y aseguran que hasta hace un tiempo vivían en un cono de sombras. Testimonian que no tenían acceso a una vida digna, trabajo, salud, educación. Sufrían discriminación y privación. Por ello, “Mocha” es un documental sobre sus luchas, sus vidas y sus derechos.

Mocha Celis es un bachillerato no exclusivo, sino inclusivo. La primera escuela en el mundo con perspectiva de género, que no sólo queda recluido a esta minoría. Con el tiempo muchas realidades más fueron haciendo propio este espacio, adolescentes madres, mujeres de la tercera edad, todas personas que saben, que otra educación es posible y lo quieren difundir.

La Ciencia, la Educación y los Medios de Comunicación siempre hablan de ellos y ellas, por eso quieren la construcción de un nuevo mundo. Mocha Celis es un relato en primera persona.

Quieren derribar estereotipos que llevan a la destrucción, acabar con los prejuicios, abrir puertas. Promueven la inclusión, la integración. La expresión de su identidad constituye su libertad. La diversidad de caminos los llevó hasta allí. Tienen su propia voz y quieren contar su historia, la historia del Mocha Celis.

Es una película documental de Argentina filmada en colores, dirigida por Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi que se estrenó el 10 de febrero de 2019 y que trata sobre el primer bachillerato dirigido a personas transgénero, del cual Quiñones Cuarta es su actual director.

El documental tiene tres partes: la más experimental con las cámaras de backstage, la ficcionada como docudrama representando situaciones de la vida del colegio y la tercera con entrevistas a docentes, directivos y estudiantes.

El documental habla de la historia de la escuela Mocha Celis, que es la primera con perspectiva de género en el mundo. La película, hecha por los estudiantes, cuenta las realidades que vive la comunidad travesti-trans en sus vidas cotidianas, como desalojos o en entrevistas laborales.

La idea surgió en 2014, con Francisco Quiñones como director de la producción y de la escuela; y se produjo en el marco de la materia Metodología de la Investigación Social, a cargo del licenciado en comunicación José Miguel Nicolini.

Con la película Mocha Celis, se dio inicio así a una serie de producciones de la escuela, y en la actualidad trabajan con materiales de investigación relacionados con la Educación Sexual Integral (ESI).

Entre otros reconocimientos, la película obtuvo menciones especiales en el Festival Asterisco (De Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la Ciudad de Buenos Aires), en el Festival de Diversidad de Género de Río de Janeiro, así como premios en España y México.

Hasta el momento, la producción ya lleva presentaciones en el Malba, donde fue estrenada, entre febrero y marzo de 2019.

También fue proyectada en Brasil, y en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario, La Plata, Mendoza, Mar del Plata y Puan (provincia de Buenos Aires).