Híbridus y Guaú Trío, juntos en la ciudad de Corrientes

Híbridus y Guaú Trío se presentarán esta noche, desde las 22, en el Café El Mariscal. La invitación es un viaje musical con composiciones nuevas y la relectura de clásicos del litoral bajo los sonidos de Guaú. Este trío, conformado por Alejandro Ruiz, Lucio Sodja y Jorge Castro, atraviesa la piel con ritmos y sonidos puros. Híbridus está conformado por Osvaldo Burgos y Jorge Castro; aquí la música llega de la mano de composiciones de Osvaldo donde la región cobra vida entre cuerdas y percusión.

Libertad

Jorge Castro estará tocando la batería para estas dos formaciones, en una oportunidad explicó cómo es la relación de libertad jazzística en cada formación. “Vos tenés determinados patrones incorporados por estudios y podés manejar la música. Tenés un patrón de música y lo hacés, pero en Híbridus eso no sucede y no manejamos nada. Con Guaú está pautado por dónde empezar, tantos compases, pero lo que pasa en el medio también es totalmente distinto. Es libre”.

Para explicar o sostener que esta música entra en lo que llamamos jazz, Jorge afirma que “el jazz es libertad, la libertad de jugar y no saber dónde vas a terminar con ese juego que estás haciendo. Empezás a jugar y te olvidás del tiempo, no importa cuánto dura el tema. No estás pendiente de esas cosas. Jugás. Por eso se llama estándar de jazz. Para mí es libertad”, concluye.