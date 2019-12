Alcoholismo: reconocen tolerancia social al consumo excesivo y planifican campañas

Clarise Sánchez Soloaga

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, el consumo nocivo genera una carga sanitaria, social y económica para la sociedad. En Argentina se sancionó, promulgó y difundió en el boletín oficial en el año 1997 la ley 24.788 nacional de lucha contra el alcoholismo, Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Hace dos semanas, se reunieron referentes de las provincias, por Corrientes fue Graciela Pianalto, para analizar estadísticas sobre este consumo en el país y para definir acciones que refieren a la concientización y promoción, pero también a trabajos entre instituciones y gobiernos.

La tolerancia social y la naturalización de ciertos hechos que involucran a estas personas fue uno de los puntos más relevantes que mencionó a El Litoral Pianalto, pero también el director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, quien brindó datos y coincidió en la necesidad de trabajar en el tema desde diferentes sectores sociales. Por otra parte, este diario conversó con Eduardo Pelozo, un hombre con problemas de consumo de alcohol que vive la mayoría de los días de la semana en la plaza Vera.

Naturalización

“El porcentaje de personas con problemas de consumo de alcohol en el Hospital de Salud Mental sé que es alto. Este número no coincide tanto con la cantidad de personas que se presentan para hacer tratamiento. Hay tolerancia con el alcohol, pasa mucho tiempo hasta que llega esta persona al sistema sanitario y en el camino hay mucho desgaste, sobre todo con las familias”, dijo a El Litoral la directora de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, Graciela Pianalto.

Respecto a esta tolerancia social y el lugar que ocupa en la agenda pública, comentó: “Muchas veces en las noticias se encuentran las drogas ilegales. El alcohol impacta en la cotidianidad en Salud Pública. No hay alertas (suficientes) sobre este consumo como sucede con el cigarrillo”. En este sentido, agregó que desde varias áreas sanitarias en los últimos años se trabajó muy bien con respecto a lo nocivo del tabaco, hay consultorios para realizar consultas en centros de salud y, por otra parte, este trabajo de concientización se refleja en la sociedad, por ejemplo, en las exposiciones que se realizan desde el jardín de infantes en contra del uso del cigarrillo.

“Existe una alta tolerancia social al consumo de alcohol. Hace muy poco nos reunimos referentes de Salud para trabajar sobre este consumo. Después de varios años de la reglamentación de la ley, iniciamos una serie de reuniones que buscarán tener el mismo objetivo que se tuvo con el tabaco, lograr que el alcohol no goce de esa tolerancia social. Vivimos en un país donde el vino es una bebida nacional. Buscamos una lógica en la prevención y promoción en este sentido”, precisó Pianalto a este diario.

En este marco, recordó que en los paquetes de cigarrillos hay campañas sobre las consecuencias del tabaco, pero que esto no se repite en las bebidas alcohólicas. Al respecto, comentó que hay una industria que impide este trabajo y que hay que empezar a hacer estas consideraciones.

“Hace dos semanas participé de una reunión en la Secretaría de Salud de la Nación y hay un área comprometida para trabajar en esta cuestión. En esa primera reunión, se empezó a pensar en esta situación como un tema que debe estar en la agenda. Se presentaron datos sobre factores de riesgo y se pensó el tipo de trabajo que se puede realizar, que sea un problema de la salud pública pero reconocemos que es un problema que se debe abordar más allá de la salud. Los medios también pueden colaborar a empezar a tomar conciencia pública de lo que es consumo nocivo de alcohol”, describió.

Sólo fines de semana

En esta línea, remarcó que hay que distinguir dos tipos de consumo: “Hay que diferenciar por un lado el alcoholismo como enfermedad (cuando existe una adicción) y por otro lado aquella persona que consume de viernes a domingo, este último puede ser un joven que trabaja durante la semana pero los fines de semana consume de manera excesiva alcohol y provoca situaciones que afecta a la sociedad. Esta persona, que consume sólo estos días, puede no verse como alcohólico pero es alguien con un consumo problemático porque genera problemas”.

En cuanto a esta persona con consumo problemático, expresó que muchas veces escapa al interés social y que es relevante hablar sobre el mismo ya que “el consumo excesivo puede llevar a situaciones traumáticas y es uno de los mayores problemas que se ven en las emergencias de los hospitales” haciendo referencia a los accidentes de tránsito y a situaciones de violencia.

A la vez, remarcó que desde el Ministerio de Salud Pública se trabaja el consumo de alcohol desde la dirección de la que está a cargo. Al respecto nombró programas que se llevan adelante y el trabajo que realizan desde Educación para la Salud.

Planificación

Desde la Secretaría de Salud de la Nación organizaron una reunión de la que formó parte Corrientes para empezar a afianzar las actividades de concientización sobre el consumo excesivo del alcohol. La tolerancia social fue mencionada en dicho encuentro así como datos alarmantes que permiten pensar que es una tarea que va más allá de la salud.

“Hay una agenda especial que vamos a ir desarrollando con otros sectores como ser los municipios para la fiscalización y regulación. También es necesario llamar a la comunidad, a todos y a cada uno de los sectores, para motivar qué imagen se quiere dar, por ejemplo, cuando se promociona un evento o se habla de la juventud”, indicó.

En este encuentro, se reveló que “sólo el 30% de los menores de 17 años tuvo problemas para comprar alcohol, es decir, que el 70% tuvo fácil acceso”. A la vez, señaló que se va a ir dando a conocer la agenda de trabajo y que por el momento continuarán las reuniones con referentes provinciales.

Por otra parte, este medio también dialogó con el director del Hospital Vidal quien comentó que “por fin de semana ingresan entre 15 y 25 personas por problemas relacionados con el alcohol” y que “bajó la edad de consumo según el registro de este hospital”.