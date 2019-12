Nordeste juega en la Reubicación

La cuarta edición del Seven de la República para seleccionados femeninos culminará hoy en Paraná. Los representativos de la Unión de Rugby del Nordeste, categoría mayores y juveniles, definirán la zona Reubicación.

El equipo principal que integran chicas de clubes correntinos y chaqueños no tuvo una buena fase clasificatoria. En la zona 4 perdió con la Unión Cordobesa por 29 a 10 y luego cayó contra Misiones, 39 a 10.

Estos resultados dejaron a la Urne en el último lugar del grupo y, por lo tanto, pasó a jugar la Reubicación. En esta instancia pudo cortar la racha negativa y venció a la Unión de Rugby del Oeste Bonaerense por 15 a 12, mientras que en el otro cruce, Salta le ganó a Austral por 19 a 10.

Hoy, siempre en el complejo La Tortuguita del Paraná Rowing Club, Nordeste jugará contra Austral y Salta en la búsqueda del noveno lugar.

El equipo de mayores de Nordeste está integrado por Cristal Escalante, Melisa Rodich, Marianela Maidana, Noelia Kiriluk, María Vallejos, Claudia Giménez, Luciana Quintana, Brenda Papurello, Erika Morales, Luciana Montangie, Antonella Ibañez y Catherine Francia.

Los cruces por la Copa de Oro, cuartos de final, serán protagonizados por Tucumán-Misiones, Sur-Alto Valle, Cordobesa-Buenos Aires y Andina-Entrerriana.

En paralelo se está desarrollando el certamen, pero en la categoría juveniles. Aquí, Nordeste tuvo un rendimiento similar al seleccionado mayor.

En la fase de grupos, perdió contra Alto Valle por 10 a 5 y contra Andina la caída fue por 22 a 7.

Mientras que en el cruce por la Reubicación, las chicas correntinas y chaqueños le ganaron al equipo local de Entre Ríos por 15 a 5. En esta misma instancia, Salta superó a Austral por 17 a 10.

La definición de la Reubicación será hoy contra Austral y Salta. El plantel de Nordeste, en la categoría juveniles, está conformado por Maira Herrera, Flavia Rolheiser, Eliana Canteros, Rudt Rodich, Zaira González, Camila Benítez, Aylen Wildanger, Ludmila Fernández, Candela Vallejos, Justina Almada y Camila Marzoratti y Laila Leiva Duarte.

En juveniles, los cruces de cuartos de final de la Copa de Oro serán Tucumán-Formosa, Uroba-Andina, Córoba-Buenos Aires y Alto Valle-Austral. El Seven de la República para los seleccionados masculinos se jugará dentro de una semana, también en Paraná. Hasta allí viajará Nordeste, que cuenta con la conducción técnica de Fernando Piragine.