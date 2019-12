San Martín recibe a Regatas en una nueva edición del clásico correntino

San Martín y Regatas Corrientes animarán esta noche una nueva edición del clásico correntino por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El partido se disputará desde las 21.00 en el estadio Raúl Argentino Ortíz (Fortín Rojinegro), tendrá el arbitraje de Fabricio Vito, Leandro Lezcano y Ariel Rosas, con Daniela Kessler de comisionado técnico, y televisación de TyC Sports.

San Martín viene de perder como local ante Instituto de Córdoba (80-83). Mientras que Regatas, a las órdenes del DT Lucas Victoriano, superó al mismo rival por 71-69, en el estadio del Parque Mitre.

Respecto al encuentro ante la Gloria, la plantilla del equipo “rojinegro” no reporta lesionados.

Su entrenador, Diego Vadell, expresó: “Estamos preparados, asimilamos y aprendimos del último partido. Nos llevamos el reconocimiento de la gente, que nos despidió con su apoyo, pero no queremos ser complacientes y conformistas, debemos imponer nuestro estilo con más firmeza”.

En los dos duelos que ambos conjuntos protagonizaron por el reciente Súper 20 hubo sendos triunfos del elenco “remero”, por 88-71 y 91-79, respectivamente.

El técnico señaló que no se siente presionado “por las derrotas contra Regatas en el Super 20, pero tengo en mente que es un clásico y que nos debemos un triunfo. Confío en el equipo porque sé que lo podemos hacer”, manifestó.

Por su parte, el tucumano Lucas Victoriano, entrenador de Regatas, manifestó que “siempre es bueno llegar a un partido importante, como lo es un clásico, con una victoria previa. Ojalá que sirva para seguir concentrados y enfocados en ir a buscar nuestro primer triunfo de visitante”.

Para Regatas será un gran desafío, ya que todavía no ganó de visitante en el torneo, y sabiendo que en los últimos partidos no se encontró cómodo en ataque, aunque su defensa sigue mejorando juego tras juego.

“Necesitamos anotar más. Tenemos con qué, por la calidad y jerarquía de los jugadores, por su capacidad. Por lo tanto, vamos a hacer más hincapié en ese punto, porque el equipo puede hacerlo, está preparado”, dijo Victoriano tras el último triunfo.

Para el encuentro ante San Martín no será de la partida, como ante Instituto de Córdoba, el base juvenil chaqueño, Juan Pablo Corbalán, con un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda.

Sin embargo, el alero estadounidense Anthony Smith, en su regreso al club, y el ala pivote Fabián Ramírez Barrios, ya jugaron ante Instituto, ganaron minutos y juego, por lo que se espera sigan recuperando su mejor forma física y basquetbolística.

San Martín tiene un récord actual equilibrado en fase regular de 3 victorias y 3 derrotas, mientras que su rival Regatas, acumula hasta el momento 3 triunfos y 4 caídas.