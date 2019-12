Valdés cumple dos años de gestión con  una impronta de innovación y desarrollo

Se cumplen hoy dos años desde la asunción como primer mandatario provincial de Gustavo Valdés, quien al hacerlo esbozó con precisión cuál sería su modelo de gestión y sus principales objetivos. Más allá de la situación compleja que se vivieron en estos ejercicios en materia económica, el Gobernador ha fortalecido una impronta caracterizada por una muy fuerte actividad, en la que encamina la modernización, innovación, y el crecimiento que genere oportunidades a los correntinos, para ello lleva adelante un proceso muy firme de búsqueda de mercados, a nivel nacional e internacional para los productos locales, con un proceso paralelo de avanzar en la industrialización de los mismos.

En materia de administración del Estado, valiéndose de las muy buenas condiciones en que recibió financiera y económicamente la provincia, ha fortalecido este aspecto, lo que le brindó nuevas oportunidades a Corrientes, recuperando las regalías de Yacyretá, reconvirtiendo pagos de deudas. Ha impuesto también un estilo conciliador, de respeto a la división de poderes y a las instituciones de la vida democrática. Hoy afronta el desafío, no menor, de iniciar un nuevo período en coincidencia con la asunción de un nuevo gobierno a nivel nacional, de signo diferente al que está alineado. Lo hace con bases sólidas y con un proyecto muy claro en marcha.

Gustavo Valdés cumple hoy dos años al frente del Ejecutivo provincial, habiéndole impuesto en este período un sello distintivo a su gestión, caracterizada por la intensidad que le imprime al desarrollo de la actividad gubernamental, con acciones en muy pocas horas, tanto en un escenario local, nacional como internacional, y las mismas siguiendo la línea que él ha trazado para afianzar su propuesta, que tiene que ver con generar oportunidades para los correntinos, que quiere decir generar trabajo y un crecimiento de la actividad económica. Es así que se trabaja tanto en fortalecer la infraestructura provincial, en aspectos clave como la energía, red caminera, transporte, desarrollo portuario etcétera, como la de abrir nuevos mercados, en distintos continentes del mundo, para los principales productos locales. Acompañando todo esto con una muy fuerte iniciativa en pos de industrializar la producción, generando fuerte apoyo a la creación de parques industriales, e instalación de industrias, como la apertura de la primera planta fraccionadora de jugos y la reapertura del emblemático frigorífico de San Cayetano, después de casi dos décadas, lo que dará valor agregado a la comercialización de los productos locales.

Si bien el mandatario provincial, expresó en más de una oportunidad que el Estado recurrirá en auxilio y aportará a aquellos sectores con necesidades, lo ideal es generar trabajo y actividades que les permitan ganar ingresos con sus esfuerzos, lleva adelante un programa pensado en garantizar la seguridad alimentaria de los correntinos bajo los pilares de inclusión e igualdad de oportunidades.

En materia de salud se siguen los mismos parámetros, se ha fortalecido en todo el territorio provincial, la salud pública, con acceso para toda la población sin cargo al que no tiene los medios ni recursos a todos los niveles, es decir puede concurrir a una salita, a un hospital y al mismo Instituto de Cardiología, una de las instituciones más prestigiosas del país.

Idéntica premisa rige en Educación Pública, en la que se ha registrado una fuerte inversión en establecimientos nuevos y remodelación de los más antiguos, a los que se les está dotando de internet en toda la provincia, lo que va brindar la oportunidad de conectarse al mundo y a las innovaciones de manera instantánea.

El proceso de desarrollo en la actividad escolar y los incentivos han dejado expuesta la capacidad de los jóvenes que se distinguieron en competencias nacionales, tanto en el nivel primario como medio.

Valdés sostiene que este es el núcleo de la lucha contra la pobreza, asegurar la alimentación y el acceso al sistema educativo, afirmando con mucha claridad “sin educación no hay posibilidades de desarrollo para un pueblo”.

En materia turística se puede decir ha habido una revolución, a la explotación de los eventos culturales, como la Fiesta del Chamamé y los Carnavales, se agregó la explotación de manera sustentable de los recursos naturales, con el soporte extraordinario que significó que el Gobierno nacional pusiera al Iberá como destino turístico insignia del país, lo que fue acompañado de una fuerte inversión en infraestructura en todos los municipios que lo circundan. Ello junto al atractivo que de por sí ofrecen los ríos, las oportunidades de ingreso por la actividad se han multiplicado.

En general, el orden administrativo y la fortaleza, han sido aprovechados de manera muy correcta, ofreciendo alternativas salariales al sector público que le permiten luchar contra la inflación de manera efectiva.

El gran salto de Valdés en la marcha de su gestión es en la innovación, aspecto en que ha generado legislaciones para afianzar el desarrollo en comunicación, tendido de fibra óptica, tecnología, creación de energía renovable e industrialización. Hoy mismo se trabaja en la Legislatura en la creación de nuevo ministerio, el de Ciencia y Tecnología, para darle un impulso mayor a estos aspectos, que son los que van a marcar el rumbo de lo que resta de su mandato.

Cabe destacar que aunque estos sean los puntos destacados, no se ha descuidado ningún aspecto, seguridad, previsional, seguridad social, deportes, cultura y vinculación con los municipios, en este aspecto ha habido una transformación fundamental, que se da con la creación del área de Vialidad Urbana, que permite el desarrollo de obras en las comunas en forma directa, y la adquisición de la Planta de Cemento Caliente y la tradicional de hormigón, ya están dando frutos y abaratando costos, está llamado a transformar la obra pública urbana.

Se puede decir que el gobernador ha mostrado en estos dos años una ultraactividad, que abarcó todos los aspectos de una gestión, con el acento en la modernización, innovación y en la apertura de mercados, que se orientan a generar oportunidades a los correntinos, que entiende es la manera más efectiva de luchar contra la pobreza sin descuidar los aportes sociales.