La Provincia evalúa otorgar un bono extraordinario que se abonaría en dos tramos

Aunque hasta el momento no se brindaron precisiones, el diario El Litoral consultó a fuentes del Gobierno provincial, quienes ratificaron que sigue siendo analizada la posibilidad de abonar un bono extraordinario a los trabajadores estatales. El mismo se haría efectivo en dos tramos: la primera parte en enero y la segunda en febrero.

A diferencia del año pasado, que se anunció junto a la canasta navideña oficial, en esta oportunidad se tomarán unos días más para tomar la decisión y darla a conocer.

La alternativa que se baraja con más fuerza tiene que ver con reforzar el poder adquisitivo del sector público recién en el mes de enero, y una segunda cuota en febrero.

Opción que coincide con las declaraciones realizadas por el gobernador Gustavo Valdés, a fines de noviembre pasado. “Nosotros ya no estamos pensando en el plus, sino viendo cómo arrancamos el año y ver cómo podemos ayudar a las familias correntinas, pero si está a nuestro alcance vamos a hacer los análisis. Seguramente vamos a ver cuánto da la Nación, si lo hace, vamos a ver”, señaló entonces.

Al respecto, cabe indicar que el nuevo Gobierno nacional asume hoy formalmente y hay gran expectativa por los primeros anuncios que se vayan a realizar. Se espera un plan navideño para atender a los sectores más vulnerables, sin embargo, se desconoce si habrá bono de Navidad para los planes sociales y estatales.