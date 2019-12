Suspensión del intendente, jura de la vice, un recurso de amparo y denuncias penales

El 10 de diciembre pero del 2018, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió un fallo a través del cual anuló el proceso de juicio político contra el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, quien estuvo suspendido durante dos meses. Por razones diferentes, los ediles volvieron a conformar comisiones investigadoras y ayer resolvieron avanzar con su enjuiciamiento por lo que otra vez lo suspendieron. Por ello, la viceintendente Alba Vasque juró para ejercer el rol del Jefe comunal que, hasta el cierre de esta edición, sostuvo que aún no fue notificado de la medida adoptada por el legislativo, pero afirmó que ya llevó el caso a la Justicia. Además, adelantó que hoy hará denuncias penales contra ediles y su compañera de fórmula.

Este nuevo conflicto institucional sería consecuencia de una controversia entre integrantes del legislativo y el titular del Ejecutivo pero que se oficializó el pasado miércoles 4. En aquella jornada, los ediles que participaron de la sesión resolvieron que existían fundamentos para dar curso a las denuncias realizadas por dos ediles: Carlos Romero y Tupac Bravo Bompland.

El primero, planteó que presuntamente el intendente incumplió con el artículo 76, inciso 23 de la Carta Orgánica, “porque pidió un anticipo de la coparticipación sin el previo aval del Concejo”, argumentó Romero días atrás.

Mientras que el segundo legislativo municipal, denunció que el Jefe comunal supuestamente estaba cobrando el estacionamiento en la playa sin contar con el respaldo normativo correspondiente.

Por eso, tal como informó El Litoral, se conformaron dos comisiones investigadoras. En cada una de ellas, según indicaron desde el recinto, estaban excluidos los concejales denunciantes.

De acuerdo a lo expresado a este diario, estaba previsto que ayer se concretaran reuniones en el marco de las citadas comisiones y luego habría una sesión a las 11.

Cerrado y juicio

“Un vehículo está bloqueando la puerta de acceso al Concejo y dicen que supuestamente al Intendente fijó un asueto administrativo”, contaron desde el cuerpo deliberativo a El Litoral, ayer minutos antes de las 7. No obstante, aclararon que igual continuarían con las actividades previstas, pero ingresarían por la puerta ubicada por la calle Mendoza. Pero considerando que un grupo de personas permanecía afuera del recinto, además de solicitar presencia policial, los ediles solicitaron a la viceintendenta y presidente del Concejo que la sesión se hiciera en base al artículo 68 de la Carta Orgánica, es decir, en privado

Finalmente, la sesión comenzó a las 11.45. Y tras las lecturas de los despachos de las comisiones que, según manifestaron a El Litoral, aconsejaban que se avanzara con el enjuiciamiento y la suspensión del intendente.

Esto fue puesto a consideración de los cincos ediles presentes, porque dos estaban ausentes por cuestiones de salud.

“Por unanimidad fueron apoyadas esas mociones por considerar que Osnaghi se habría desempeñado mal en sus funciones por dos cuestiones. La primera de ellas es porque él sin aval del Concejo pidió un adelanto de coparticipación por presuntos apremios financieros. Motivo por el cual la Provincia, le otorgó $1.000.000. Y la segunda, es porque está cobrando el estacionamiento en la playa en base a una ordenanza del año pasado y no respeta la actual que fija $20 la hora”, contó Vasque al ser consultada por El Litoral.

Jura

El Concejo, tras suspender a Osnaghi, al mediodía tomó juramento como Jefa comunal a Vasque, quien es viceintendenta y presidenta nata del Concejo. Por lo que, su rol en el recinto, pasó a ser ejercido por Fernando Bravo.

Sin embargo, “aún no está notificado Osnaghi. Se le envió una carta documento a su domicilio, más allá de que creemos que sigue en su oficina. Pero no podemos ingresar porque está todo cerrado con candado y en el interior hay personal de seguridad privada”, manifestó Vasque. Por ello, estimó que recién hoy podría hacerse cargo oficialmente de la Municipalidad.“Hay que tener en cuenta que mañana (hoy) está prevista la jura de los nuevos ediles”, acotó.

Tras lo cual aseveró que “en un video que difundió Osnaghi, me responsabilizó de este conflicto. Y la verdad es que pese a que durante todo este tiempo vulneró mis derechos, yo nunca lo traicioné. El tiene que entender que presido el Concejo pero no tengo ni voz ni voto, salvo caso de empate”.

Justicia

Por su parte, el intendente Guillermo Osnaghi manifestó a El Litoral que “no tomé ningún crédito, sólo pedí un adelanto del dinero que le corresponde a Paso de la Patria. Lo utilizamos para iluminar la playa y renovar las luminarias de dos calles”.

Mientras que sobre el cobro de estacionamiento en la playa, sostuvo que “ellos fijaron $20 la hora y en base a eso reglamenté cobrar $100 por la mañana e idéntica suma por la tarde. Es decir, pagando ese monto, pueden permanecer cinco horas, porque no van a estar viniendo cada hora a pagar el estacionamiento”. Tras lo cual consideró: “Esto es un problema de dinero, ellos gastaron más de lo que les correspondía y ahora quieren quedarse a cargo del Municipio para modificar su presupuesto”.

Pero más allá de los motivos de la controversia, el abogado defensor de Osnaghi presentó un recurso de amparo con una medida cautelar. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 131 de la Carta Orgánica y también objetó la ordenanza 344/18 que reglamenta el juicio político. “El año pasado el STJ ya se expidió sobre una idéntica situación y lo restituyó al intendente porque durante el trámite del juicio político él no tuvo las garantías de la defensa y del debido proceso legal”, afirmó José María González a El Litoral. Tras lo cual anticipó que anoche estaban preparando las denuncias penales contra los ediles y Vasque.