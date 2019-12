“No volvamos a tener un federalismo sólo en papeles y padecer un unitarismo fiscal”

El gobernador Gustavo Valdés calificó como “racional” el discurso del presidente Alberto Fernández durante su asunción en el Congreso y aseguró que “todos estamos apostando a que a la Argentina le vaya bien, porque si al país le va bien, a todos nos va bien”. El mandatario correntino integró la comitiva de gobernadores que participaron del acto de asunción ayer en el Congreso de la Nación. En sintonía con el discurso del Presidente, consideró necesario “sumarnos todos a tratar de conciliar”, para lo cual interpretó como condiciones “una oposición responsable” y “que se cumpla” el declamado federalismo por el flamante jefe de Estado, esperando por ello el aumento de coparticipación dispuesto por la Justicia.

Consultado sobre la nueva etapa política que comienza a transitar el país, Valdés reconoció ayer, al inaugurar pavimento en el barrio Jardín de la ciudad de Corrientes: “Tenemos que sumarnos todos a tratar de conciliar, tanto el ex presidente Macri (Mauricio) que convocó a hacer una oposición responsable y el Presidente que hoy llama a cerrar la grieta, con sus puntos de vista con respecto a la Justicia, la economía y marcando lo que cree que está mal y está bien”.

Ante este escenario, el gobernador correntino consideró que “son los juegos de la política, fue un discurso racional y todos estamos apostando a que la Argentina le vaya bien, porque si al país le va bien, a todos nos va bien”. En este sentido, remarcó que “es la apuesta que queremos: incluirnos con crecimiento y desarrollo, es lo que todos estamos esperando”.

No obstante, el mandatario provincial pidió que “no volvamos a tener un federalismo sólo en los papeles y que padezcamos un unitarismo fiscal, en el que a las provincias no se le mandan los recursos”. Y en este marco, puntualizó que “son tres puntos más de coparticipación que esperamos este año próximo, conforme al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Así que vamos a esperar que se cumpla, dándole lo que le corresponda a cada provincia”, dijo Valdés sobre el declamado federalismo expresado por el presidente Alberto Fernández.

Por su parte, el diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara, confirmó a El Litoral que hoy habrá sesión para definir bloque. “Formaremos parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Esto está consensuado y no habría cambios”, dijo el legislador nacional, quien accedió a la banca en el Congreso de la Nación. La ex gerente regional de Vialidad Nacional y referente del PRO Corrientes, Ingrid Jetter, lo acompañará en el interbloque, al igual que Sofía Brambilla, quien lidera a Mujeres del PRO a nivel nacional; y la ex interventora del IPS y ex titular de Anses Corrientes, la radical Estela Regidor. Será la primera vez, en casi 15 años, en que el oficialismo provincial contará con más integrantes en el bloque correntino de Diputados.

Por su parte, tres correntinos integrarán el bloque del Frente de Todos. El peronista José “Pitin” Ruiz Aragón continuará junto con Jorge Antonio Romero. Además, se incorporará la ex senadora provincial y ex intendente de Bella Vista, Nancy Sand. Culminaron mandato el radical Julián Dindart y los peronistas Araceli Ferreyra y Oscar Macías.

Para el oficialismo local, bregar por relaciones institucionales maduras es prioritario. “Hoy se inaugura una nueva etapa para nuestro país, en la que debemos defender la institucionalidad y la alternancia, rasgos claves de una democracia”, dijo al respecto el vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros. Al mismo tiempo, abogó por un período en el que “las provincias tengan un lugar destacado en la construcción de un país para todos los argentinos”.

“La modernización y la innovación, así como la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para la producción correntina, nos muestran un Gobernador abierto al mundo, objetivos ratificados por sus visitas a China y países de Europa, con los que se estableció el inicio de una relación comercial que será beneficiosa para nuestra economía y desarrollo”, aseguró Canteros al referirse a la gestión del primer mandatario.

Por otra parte, afirmó que “la recuperación de las regalías de Yacyretá y la reconsideración de pagos de deudas son un logro de la actual administración provincial, a los que se debe agregar el crecimiento de la infraestructura provincial, en materia de energía, red caminera, transporte, desarrollo portuario, lo cual está entre las prioridades de la gestión, como lo aseguró el Gobernador recientemente”.

“Con una nueva etapa, en la que esperamos que el nuevo Presidente logre sortear los desafíos que se presentan en materia económica, para fortalecer las condiciones de crecimiento de las provincias argentinas. Corrientes puede mostrar una administración ordenada y esto nos pone en una situación privilegiada dentro del país”, expresó.

Para el senador nacional por Juntos por el Cambio, Pedro Braillard Poccard, el de Alberto, “fue un discurso moderado. El gesto de la transición del Presidente saliente y del entrante, el saludo, hasta afectuoso, es lo que la sociedad necesita, porque necesita estar en paz”.

“Destaco que tanto en el discurso inaugural del presidente Macri como en el del presidente Alberto, ambos pusieron como meta la unidad de los argentinos”, señaló Braillard Poccard, en declaraciones a la prensa durante la inauguración de obras en Capital.