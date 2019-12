Juraron los concejales electos y Vallejos asumió la presidencia

El Concejo Deliberante realizó ayer su sesión preparatoria en el recinto de la Legislatura de la Provincia de Corrientes. Tomaron juramento a los nueve ediles electos en junio pasado y el cuerpo eligió autoridades para el período 2020. El radical Alfredo Vallejos sucederá a Norberto Ast en la presidencia del parlamento de la ciudad.

En el inicio de la sesión, el vicepresidente segundo del Concejo, Esteban Ibáñez (Panu), tuvo a su cargo la toma de juramento a los ediles Alfredo Vallejos (UCR), Fabián Nieves (CC-ARI), quien renueva mandato, al igual que Florencia Ojeda (UCR). También juró José Luis Gálvez (Partido de la Victoria), quien regresó al cuerpo deliberativo, y el ex intendente de la ciudad, Fabián Ríos (PJ), como así Julián Miranda Gallino (PL), quien renovó su banca. Ingresa al Concejo, Lorena Acevedo Caffa (PJ), continúa Nelson Lovera (Cico) y se incorpora Sofía Vallejos (ELI).

Tal como lo indica el reglamento, se procedió luego a la elección de la mesa directiva, logrando mayoría Alfredo Vallejos para la conducción del parlamento de Capital. La moción estuvo a cargo de Fabián Nieves, quien destacó “su larga trayectoria y su compromiso en la defensa de las instituciones, poniendo los intereses de los correntinos por delante de las cuestiones políticas y partidarias. Se caracteriza por su ética y su templanza, pero también cuenta con el temperamento necesario para conducir este cuerpo”.

Vallejos, además presidente del Foro de Intendentes Radicales de Corrientes, sucederá al radical Norberto Ast, quien renunció a su banca para asumir en la Cámara de Diputados de la Provincia. Allí juró la semana pasada.

Los ediles, a su vez, ratificaron al liberal Julián Miranda Gallino y al nuevista Esteban Ibáñez como vicepresidente primero y segundo, respectivamente. Cabe señalar que el peronismo solicitó un espacio en la mesa de conducción.

“Seguiremos trabajando en la misma línea, priorizando siempre el diálogo y buscando los consensos necesarios, respetando siempre las opiniones de todos los concejales. Analizaremos las iniciativas en función de los intereses de todos los correntinos, sin importar su origen, y brindaremos un fuerte apoyo a la gestión del intendente Eduardo Tassano”, manifestó Vallejos sobre la impronta que mantendrá su gestión.

El presupuesto, la concesión para la construcción de un shopping en la playa Arazaty, el aumento del boleto son algunos de los proyectos que deberán tratar el Concejo en extraordinarias. El ex intendente y recientemente iniciando mandato en el Concejo, Fabián Ríos ya anticipó su postura de rechazar el porcentaje de incremento de la tarifa.

“Estos tarifazos desmedidos que proponen son más altos que la inflación y están muy por encima de los parámetros de subas salariales, entre el 40 y 60 por ciento, que en estos dos años tuvieron los trabajadores estatales. No son temas agradables para iniciar la actividad parlamentaria, pero vamos a dar el debate y vamos a plantear alternativas”, respondió el edil ante la consulta de los medios.

“Junto a mis compañeras y compañeros de bloque tenemos toda la voluntad de dialogar y encontrar puntos de equilibrios para estos temas”, señaló el concejal del Frente de Todos. “Prometieron que los subsidios a la energía y al transporte que Macri recortó, iban a ser compensados con fondos provinciales, pero el proyecto de presupuesto provincial y municipal 2020 no contemplan nada de eso”, señaló.