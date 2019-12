La Cruz sumó adhesiones de Brasil para abrir una Tecnicatura en Arqueología

En Santo Angelo (Brasil), días atrás se concretó un encuentro del que participaron funcionarios del Municipio de La Cruz. En la reunión, los representantes correntinos presentaron una nota dirigida al Ministerio de Educación de Corrientes solicitando la apertura de una Tecnicatura en Arqueología. Requerimiento al que -con su firma- se adhirieron los tres intendentes del vecino país, cuyas comunas forman parte de la microrregión guaraní. Según adelantaron autoridades municipales, la semana próxima visitarán poblaciones correntinas para seguir sumando adhesiones.

En una nota publicada en ediciones anteriores por El Litoral, el intendente de La Cruz, Luis Calomarde, había informado sobre la invitación de su par de Santo Angelo (Brasil) para participar de una reunión en la que se tratarían diversos temas vinculados al desarrollo de la microrregión guaraní.

Finalmente, el cónclave se concretó y en representación de dicha comuna viajaron la concejal Malena Díaz junto con la arquitecta Myriam Avila y el director de Comunicación, Fernando Dornell. Este último manifestó en diálogo con El Litoral que “el encuentro fue impulsado por un empresario brasileña que invertirá a través de capitales privados en las ciudades de Entre Ijuís, São Miguel das Missoes y Santo Angelo. En ese marco, nosotros les llevamos una nota dirigida a la ministra de Educación de nuestra provincia con el pedido de apertura de una Tecnicatura en Arqueología. Y esto fue firmado por los tres jefes comunales y el vice de la ciudad anfitriona”.

Tras lo cual comentó que “nos expresaron el deseo de muchos jóvenes brasileños de estudiar esa carrera en nuestra localidad”. En este sentido, Dornell agregó que “la riqueza arqueológica con la que cuenta la región nos demanda formación y, en consecuencia, genera la oportunidad para que chicos de acá y de otros lugares puedan formarse y aportar al desarrollo turístico”.

Dornell indicó que las gestiones ya están en marcha hace tiempo y que cuentan con el apoyo del ministro de Turismo Sebastián Slobayen y también del Ministerio de Educación”.

Luego, adelantó que la semana venidera “vamos a ir a otros pueblos como Santo Tomé, San Carlos y Virasoro para que se sumen al pedido”. En este punto remarcó que “si bien esto ya lo venimos gestionando, la idea es darle un marco formal y lograr la adhesión de todos los interesados. Somos pueblos chicos, pero sumando la región son muchos los jóvenes que quieren formarse en el área, además de que en la zona no existe una carrera similar”. Asimismo, el funcionario expresó su optimismo de que la tecnicatura pueda comenzar a dictarse a mediados del año que viene. No obstante aclaró que aún no hay precisiones sobre la institución local o provincial en la cual se podría dictar. “Podría ser ofrecida por el Instituto de Formación Docente Ernesto Sábato de La Cruz”, consideró Dornell.