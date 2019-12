Los conductores ya pueden exhibir la licencia digital en los operativos

Tras la resolución del intendente Eduardo Tassano, los conductores de la ciudad de Corrientes podrán exhibir la versión digital de la licencia de conducir en los celulares durante los operativos y desde la Subsecretaría de Tránsito de la Comuna aclararon que no admitirán como válidas fotos o capturas de pantalla de la licencia física, ya que la versión que se presente debe provenir de la aplicación oficial de la Agencia Nacional de Conducir.

Ante la resolución del Ejecutivo municipal en lo respectivo a la implementación de la licencia de conducir digital, El Litoral consultó al subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, quien indicó que “los conductores podrán descargar la aplicación ‘Mi Argentina’ para poder contar con la versión digital de la licencia de conducir en los teléfonos. Pero no se admitirá ningún tipo de imagen digital que no provenga de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

“Esta herramienta es muy sencilla, ya que los conductores lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación ‘Mi Argentina’, luego tendrán que crearse una cuenta y validar su identidad aportando datos biométricos y no deben concurrir a hacer ningún tipo de trámite en este sentido. Y si ya tienen la licencia, podrán encontrarla en la sección ‘Mis vehículos’”.

“La utilización de este sistema es válido para exhibir en todo el ámbito de la ciudad de Corrientes y es de fácil acceso”, explicó Acinas.

En cuanto a la vigencia de la licencia de conducir, dijo que “el conductor cada vez que ingrese a la aplicación dispondrá de una actualización no mayor a 24 horas, por lo que podrá contar en cualquier momento con la versión digital, lo que permitirá, a la vez, conocer si la persona que está frente al volante cuenta con la habilitación correspondiente para manejar o no”.

“Y si bien podrán tomar conocimiento de las infracciones que poseen mediante esta herramienta, no es menos importante recordar que también pueden consultar las mismas dudas en la página de la Municipalidad”, informó.

Por último, Acinas reiteró que “no vale mostrar fotos o capturas de pantalla, ya que la única documentación digital que será considerada como válida es la que proviene de la aplicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.