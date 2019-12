Destacado homenaje correntino a la cantautora chamamecera Teresa Parodi

Con un acto y un espectáculo en la Universidad de la Cuenca del Plata, la reconocida cantautora correntina Teresa Parodi fue declarada ayer “Maestra de la Cultura Honoris Causa”.

El homenaje contó con la presencia de autoridades de la casa de altos estudios, referentes culturales y representantes del Estado. La velada incluyó un emotivo conversatorio musical que tuvo como figuras centrales a las chamameceras Susy y Florencia de Pompert, de la Fundación Brazos Fuertes.

La jornada en la Cuenca del Plata comenzó con una conferencia en el salón Azul, donde la homenajeada Teresa Parodi resaltó: “Es emocionante que alguien reconozca lo que hiciste y es un aliciente extraordinario”. Asimismo, recordó que “desde el 2014 no me llaman para la Fiesta del Chamamé”, a lo que agregó: “No importa si estoy o no estoy en la Fiesta del Chamamé, porque siempre están mis canciones cantadas por otras personas. Así que de alguna manera siempre estoy”,

A su turno, el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata, Angel Rodríguez, destacó: “Si hay alguien que supo trascender la provincia, la región y el país, es Teresa Parodi. Por eso este homenaje, más que un orgullo, es una necesidad”.

“El canto que no cesa”

Luego del acto de reconocimiento a Parodi, las cantoras locales Susy y Florencia de Pompert, desde la Fundación Brazos Fuertes, le brindaron un homenaje bajo el título de conversatorio musical “El canto que no cesa - Teresa Parodi, una artista necesaria”.

Vale recordar en este sentido que Florencia de Pompert fue una de las artistas que meses atrás había participado del homenaje que se le hizo a Parodi en la provincia de Córdoba.

Ayer completaron el escenario las cantantes Irma Solís y Mariel Pucheta, y participaron además la escritora Susana Piñeyro, la presentadora Paola Fermanelli, en danza estuvo Lilia Godoy y se sumaron los músicos Oscar Mambrín (bandoneón y acordeón), Gustavo Soto (guitarra), Lucas Romero (percusión) y como invitado especial, Carlos Maciel (guitarra). Además, el artesano Nelson Aguirre y la artesana Alicia Pintos entregaron sus producciones a la homenajeada.

“En este marco le entregamos en parte la gratitud y reconocimiento que se merece la más grande autora, compositora y cantora de nuestra provincia de Corrientes, la de la canción comprometida que abraza desde la militancia y contiene desde la esperanza infinita”, destacaron desde la Fundación Brazos Fuertes.