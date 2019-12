La comunidad Lgbt hará una cena de fin de año para evitar la discriminación

La filial correntina de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) se encuentra organizando una cena navideña para la comunidad Lgbtiq+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y otros). La propuesta surge con el objetivo de acompañar a aquellas personas que se sientan discriminadas en sus núcleos familiares y no tengan algún lugar donde pasar la fiesta, y se basa en un hecho trágico.

El coordinador de la Attta en Corrientes, Dylan Cardozo, comentó a El Litoral que muchos miembros de la comunidad “tienen familias que no los aceptan por cómo son”, lo que los obliga a “buscar otros parientes para pasar esa noche, recurrir a hogares de los amigos o, directamente, pasarla solos”. “El rechazo y la discriminación comienzan así, alejando a las personas, y pueden terminar de la peor manera”, agregó.

Cardozo explicó que esta “estrategia para no agudizar el problema” surgió a raíz del suicidio de una mujer trans, ocurrido en 2017. Según contó, “ella sufrió mucho el rechazo de su familia, se alejó de su hogar y debió recurrir al trabajo sexual para sobrevivir”. “Por la depresión, la mujer terminó suicidándose un 25 de diciembre”, manifestó, con el detalle de que “el DNI con el cambio de sexo le llegó dos semanas después de su fallecimiento”.

Por último, el coordinador de la Attta indicó que aún no se definió el lugar ni la modalidad de la cena navideña, pero lo harán en los próximos días para poder promoverla.

Vale recordar que la Asociación se encuentra también organizando una colecta solidaria, para acercar alimentos a las personas en situación de calle de la Ciudad de Corrientes.