Ediles pidieron cambios en la Tarifaria 2020 y posponer debate por el Presupuesto

El equipo económico de la Municipalidad de Corrientes, encabezado por el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, expuso los detalles del proyecto de Tarifaria 2020. Los ediles de la oposición solicitaron algunas modificaciones en la iniciativa, así como la prórroga del debate del Presupuesto para el ejercicio del año entrante.

El equipo económico del Municipio brindó información respecto de los criterios técnicos que establecen los aumentos para la Tarifaria 2020. El proyecto de actualización de los porcentajes de tributos e impuestos comunales prevé incrementos promedios por debajo de la inflación anual. Rondan entre un 40 y 48 por ciento. Sin embargo, desde la oposición alertaron que existen sectores donde los aumentos serán superiores (más del 54 por ciento), por lo cual manifestaron sus reparos en ítems específicos.

En el caso del valor que se fija a través del Consejo Provincial de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura para la base de cálculo del Impuesto Inmobiliario, este pasaría de los 12 mil a 15.900 pesos, de acuerdo con lo informado por los ediles.

“El planteo que hicimos desde el bloque de la oposición (Frente de Todos) es en relación con los aumentos en los puestos fijos en los mercados, que pasan de 60 a un 300 por ciento. Consideramos que es un aumento desproporcionado en relación con los ítems y teniendo en cuenta que tuvieron un año difícil de ventas”, indicó a El Litoral la concejal Magda Duartes.

Esto afecta a trabajadores de los puestos de los mercados municipales. La edil explicó que se reunió con varios delegados que le manifestaron su preocupación ante dichos incrementos. Desde el Ejecutivo indicaron que reverán los números y que se presentarán antes de su tratamiento el próximo jueves. “Es el compromiso que asumieron”, informó la representante en el parlamento de Capital.

Durante el encuentro, según manifestó la edil, los funcionarios explicaron la realización de obras en los mercados. “Los puesteros merecen trabajar en condiciones dignas”, señaló la edil peronista.

El peronismo también manifestó sus reparos ante la eliminación de la Tarifaria 2020 de un ítem (vigente en la norma de 2019) que refiere a la reducción al 100 por ciento de la tasa de inspección a comercios y establecimientos que generen empleo genuino en el año en ejercicio. “El compromiso que asumieron fue enviar un proyecto de ordenanza” que contemple éste y otros beneficios para el sector privado. De esta manera se intentará alentar la inversión en distintos emprendimientos en la ciudad.

Otro de los puntos que analizaron durante el encuentro fue el respectivo a las contribuciones por el uso de espacio público. Básicamente, el tributo que abonan los comercios por instalar mesas o cartelería en veredas.

En el centro, la zona 1, esta contribución registrará un incremento de 160 por ciento, según informó la edil. Mientras que la de las zonas 2 a 7 será del 60 por ciento. El problema, de acuerdo con lo señalado por la representante de los vecinos, no es tanto el porcentaje como la unificación de zonas. “Un vecino de la zona 2, que se encuentra cerca del centro, pagará lo mismo que uno de la zona 7, que se encuentra en los barrios. Estamos hablando de que muchas veces, en los barrios, significa el negocio familiar pequeño, no hablamos de grandes locales”, precisó.

Ante esta consulta, la respuesta que recibieron, según informó la concejal, es que se tomó un porcentaje promedio entre las seis zonas para evitar mayores aumentos en algunas áreas. Sin embargo, para la oposición esto termina generando asimetrías.

No obstante estas modificaciones, pareciera que la Tarifaria se encamina a su aprobación. Desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) habían solicitado la prórroga de su tratamiento porque plantearon sus reparos a la creación de tasas.

El Concejo aprobó una primera lectura del proyecto. En diciembre, en tanto, se realizó la audiencia pública con nueve oradores, quienes se manifestaron muy críticos.

Presupuesto

A pedido del bloque opositor, los funcionarios de Hacienda dieron detalles del Presupuesto 2020. Estos, no obstante, señalaron que “no se puede tratar porque basa sus pautas macroeconómicas en el Presupuesto Nacional, un proyecto que hoy no existe porque se tratará uno nuevo en extraordinarias”.

“Tenemos que esperar hasta tener mayor previsibilidad; conocer el Presupuesto Nacional. Por eso, como bloque, pedimos al Ejecutivo que se prorrogue el presupuesto y tratarlo en febrero”, dijo Duartes a El Litoral. Por este motivo, además, dijeron que no acompañarían un pedido de empréstito por 500 millones de pesos. Para ello, el oficialismo requerirá de los dos tercios, es decir, el respaldo del bloque opositor.