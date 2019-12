La llamada inflación núcleo volvió a superar los precios estacionales

Nuevamente, el IPC núcleo fue superior a los precios estacionales en la región Nordeste. Se trata de una medida que no tiene en cuenta rubros que cambian por factores de estacionalidad, tal es el caso de algunos alimentos (como ciertas verduras en invierno). A su vez, estos valores no están regulados, como servicios que requieren de previa autorización del Estado.

Para algunos economistas, la inflación núcleo representa la “inflación real”. Si se observa su evolución, esta fue en crecimiento. Mientras en años anteriores los mayores picos se observaron en los precios regulados de la canasta básica, con los valores de los servicios como luz y electricidad a la cabeza, a fines de 2019, el IPC núcleo aumentó considerablemente. Esto podría estar vinculado a una escalada, producto de las últimas devaluaciones del peso argentino.

De acuerdo con la última publicación del Indec, en noviembre, el IPC núcleo fue de 4,5 por ciento en el NEA. Los regulados, en tanto, alcanzaron una variación de 3,9 puntos. Mientras que los estacionales, 3,7 por ciento.

Luego de Cuyo, la segunda región con el IPC núcleo más alto del país fue la del NEA. En el caso de la primera zona geográfica mencionada, la variación fue de 4,7 por ciento.

A nivel nacional, el IPC núcleo fue de 4 puntos; en el Gran Buenos Aires, de 3,7 por ciento; en la zona Pampeana, de 4,2 puntos; en el Noroeste, de 3,9 por ciento; en la Patagonia, de 4 puntos.

En lo que respecta al acumulado anual, el IPC núcleo fue de 53,6 por ciento en el Nordeste. Los precios estacionales, en tanto, aumentaron 47,6 por ciento, mientras que los regulados, 46,6 por ciento, de acuerdo con la publicación que realizó esta semana el Indec.

La llamada inflación núcleo, a su vez, fue más alta en promedio nacional. Este fue de 51,1 por ciento. No obstante, en el acumulado anual, nuevamente las mediciones más altas se observaron en Cuyo, cuya variación fue de 53,8 por ciento.

En el Gran Buenos Aires, la variación fue de 49,6 por ciento; en la Pampeana, de 52,2 puntos; en el Noroeste, de 52,4 por ciento; en la Patagonia, de 50,2 por ciento, según el informe del organismo nacional.

Vale recordar que la inflación de noviembre, en general, llegó al 4,3 por ciento en el país y también en el NEA. En lo que va del año, el aumento de precios fue en esta región del 51,5 por ciento y en términos interanuales, de noviembre a noviembre, del 55,2 por ciento. De acuerdo con estos indicadores, lo que más incremento registró en las provincias del Nordeste fue el rubro de Comunicaciones, que comprende servicios de telefonía e internet (7,2 por ciento), seguido por salud (6,1 por ciento), bienes y servicios varios (6 por ciento) y bebidas alcohólicas y tabaco (5,7 por ciento).

La inflación resultó mayor en la Patagonia, Cuyo y zona Pampeana, donde fue del 4,5 por ciento, de acuerdo con lo señalado por el organismo.