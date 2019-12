Tarjeteros quieren trabajar en la víspera de Navidad y Año Nuevo

Los operadores del estacionamiento medido informaron a El Litoral que solicitarán a la Comuna habilitación para trabajar medio turno el 24 y 31 de diciembre. Asimismo se mostraron preocupados por el gran porcentaje de trabajadores que no percibieron el plus mensual, que contribuye a formar parte de los ingresos de la economía familiar.

En el marco de un pedido de incremento del valor de la hora de estacionamiento, por el cierre del ciclo lectivo y en la antesala de las fiestas de fin de año, los trabajadores del estacionamiento medido están muy preocupados por la poca rentabilidad del sector.

“Promediando el mediodía y a las 18 se pueden ver los coches estacionados, pero en el resto del día no están, pero como no hay nadie controlando en los otros horarios nos exigen más y no llegamos con la cantidad de horas. Ahora de los 250 que somos aproximadamente cobramos el plus sólo 164, el resto no. Y si bien después salen planillas suplementarias por los reclamos, hace un tiempo vos preguntás las causas de la falta de pago y no te dan explicaciones y tampoco cobrás”.

“Ahora nosotros dada la poca venta y que muchos no cobran el plus, vamos a pedir que se nos permita trabajar el 24 y 31 a la mañana, porque son dos días los que perdemos por semana”, comentaron a El Litoral.

“También estamos esperando una respuesta sobre el pedido de incremento del precio de la hora de estacionamiento y la canasta navideña porque nuestra situación es crítica y desde la Municipalidad no nos dan respuestas”, concluyeron.

Cabe recordar que el sector también viene reclamando una obra social y el seguro de vida.