Concejales definen nuevo costo del boleto y avanzar con el temario de extraordinarias

Comienza una semana decisiva en el Concejo Deliberante capitalino. En los próximos días se evaluarán los 10 expedientes incluidos en extraordinarias y en la sesión del jueves serán tratados y posiblemente aprobados. Del temario sobresalen el incremento del pasaje de colectivo, la instalación de un paseo de compras en la costanera, la Tarifaria y el Presupuesto 2020.

Uno de los proyectos que más expectativa genera en la comunidad tiene que ver con el inminente aumento del boleto de colectivo, que podría pasar de $19 a costar $30 (como propuso la Municipalidad), o incluso a $37 (como piden los empresarios).

El cuerpo aprobó la primera lectura de este expediente y ya pasó por la instancia de audiencia pública, donde se escucharon los planteos de 23 contribuyentes, haciendo especial hincapié en las deficiencias del servicio y las dudas respecto a los subsidios.

Ahora llega el tiempo del tratamiento en las comisiones al que fue girado, y deben resolver tres cuestiones centrales: en primer lugar, si darán despacho favorable o no al aumento; en segundo término cuál será la tarifa que avalarán (pueden proponer una tercera alternativa) y finalmente desde que fecha se hará efectiva.

Respecto al último punto, fuentes consultadas por El Litoral, señalaron que lo más probable es que comience a aplicarse desde el 1 de enero de 2020, como ya sucedió con la última actualización tarifaria.

El otro expediente que despertó fuerte interés tiene que ver con la autorización sobre la factibilidad del uso del suelo para la instalación de un shopping en la costanera Sur, mediante a una excepción al Código de Planeamiento Urbano.

Para evaluar esta propuesta, los concejales tendrán en cuenta las notas presentadas por la Facultad de Arquitectura de la Unne, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, arquitecto Gabriel Romero, y Turba, colectivo de hábitat.

Por otra parte, se avanzó el pasado viernes con el análisis de dos proyectos que son vitales para la proyección económica del Municipio de Corrientes.

Es el caso de la Tarifaria 2020. Este proyecto de actualización de los porcentajes de tributos e impuestos comunales prevé incrementos promedios por debajo de la inflación anual. Rondan entre un 40 y 48 por ciento. Sin embargo, desde la oposición alertaron que existen sectores donde los aumentos serán superiores (más del 54 por ciento), por lo cual manifestaron sus reparos en ítems específicos.

El otro proyecto clave es el Presupuesto 2020 que plantea que los gastos municipales crecerá un 48,84% en comparación con la actual Ley de Leyes, ya que se prevé un total de $6.212.274.212 a diferencia de los $4.166.939.311 de este año.

En el encuentro del pasado viernes, a pedido del bloque opositor, los funcionarios de Hacienda dieron detalles del Presupuesto 2020. Estos, no obstante, señalaron que “no se puede tratar porque basa sus pautas macroeconómicas en el Presupuesto Nacional, un proyecto que hoy no existe porque se tratará uno nuevo en extraordinarias”.

Se solicita además el aval para un crédito de 500 millones de pesos que será empleado con los mismos criterios establecidos en el período 2018. Justamente, este punto es el único para el cual el oficialismo no cuenta con los números necesarios para aprobarlo y requiere del acompañamiento de sus pares de la oposición.

Extenso temario

Además de los cuatro proyectos antes señalados, hay otros seis que integran el temario de extraordinarias.

Entre ellos, figura la iniciativa impulsada por la Caja Municipal de Préstamos consistente en un pedido de autorización para la subasta de inmuebles ubicados en distintos sectores de la ciudad, que pertenecen a la Municipalidad de Corrientes y son administrados por el Fideicomiso Santa Catalina. También forman parte de la agenda un proyecto de ordenanza sobre regulación de documento sanitario (simplificación de trámites relacionados con la libreta sanitaria); otro de regulación de contribución por mejoras y, entre otros, uno que impulsa la simplificación de trámites para obras particulares (Código de Planeamiento), promoviendo el desarrollo urbanístico de la ciudad; y otro que remite al Código de Planeamiento Urbano, marco en el cual se envía una solicitud de modificación del ejido de la ciudad.