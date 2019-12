Expectativa local por el desembarco de obra pública tras recambio institucional

En los últimos meses, previo a las elecciones nacionales, se registró un incremento del 24 por ciento de los montos licitados de obra pública en Corrientes, según un informe de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Sin embargo, desde la delegación local de Uocra, señalaron que el sector está alicaído por lo que se espera, con este recambio gubernamental, que la Provincia mantenga relaciones institucionales con Nación.

“Esperemos que la Provincia mantenga buenas relaciones con Nación. Pero todo hay que gestionar”, dijo a El Litoral el secretario general de la Delegación Corrientes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Juan de Dios Avalos. De esta manera, desde el sindicato manifestaron la necesidad de reactivar el sector, con mayor inversión en obra pública.

Actualmente, según explicó el secretario general, “no hay grandes planes de viviendas”, salvo algunos anuncios de construcción de escuelas, como las que se erigirán en los barrios Ponce y Santa Catalina. Se mantiene una energética como la línea 500 de Bastiani y la autovía de Capital.

Según expresó Avalos a El Litoral, gran parte del sector mantiene su dinámica con obras privadas, principalmente en Capital. Este escenario, además, repercutió en el empleo, según expuso. Actualmente registra unos 3.900 trabajadores.

De acuerdo con el último informe de coyuntura, correspondiente al mes de octubre, de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), en el NEA el monto licitado se redujo en 16 por ciento a precios constantes durante 2019 y en 57 por ciento en los últimos dos. Dentro de la región, Corrientes y Chaco tuvieron un incremento anual en 2019, medido a precios constantes, del 24 por ciento y 11 por ciento, respectivamente, de acuerdo con este informe. En contraste, Misiones tuvo una caída interanual del 33 por ciento y Formosa una baja del 67 por ciento, la tercera más elevada en el país después de San Juan y San Luis.

La variación mensual, en tanto fue del 974 por ciento entre septiembre y octubre pasado en Corrientes. En el primer mes mencionado, se llamó a licitación por más de 193 millones de pesos, al siguiente mes, este monto ascendió a 2073 millones de pesos. Estos comprenden la obra pública en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

En relación con el empleo sectorial el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), marcó un “impacto contractivo que se sintió a lo largo de todo el territorio nacional”, ya que durante “septiembre fueron 21 (de un total de 25) los distritos del país donde la cantidad de puestos de trabajo registrados resultó menor a la de agosto”. No obstante, en “tres hubo un mantenimiento de niveles similares de ocupación y tan sólo en un caso (Santa Cruz), se observó creación de nuevos puestos en la industria”.

En Corrientes se contabilizaron 5.433 en septiembre pasado; en agosto, 5.666, por lo cual, la variación mensual fue de -4,1 por ciento. En términos interanuales, se observó una caída del 16,2 por ciento del empleo, y en el acumulado anual, una baja del -19,5 por ciento.

En Corrientes aún no hay certezas de cuánto distribuirá el Gobierno nacional, ya que el tratamiento del Presupuesto nacional se prorrogó hasta tanto no se renegocien los pasivos. En principio, para la provincia estaban destinados más de 2 mil millones de pesos en obras, de acuerdo con la iniciativa que remitió en septiembre pasado la administración de Mauricio Macri. Estaba previsto, financiar infraestructura vial, en educación y turismo.

Esto representaba un 42 por ciento más de recursos corrientes y de capital, en relación con el presupuesto vigente. En tanto, la inversión real directa de Nación para la provincia registró un leve incremento del 8 por ciento interanual en octubre, de acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

Según este documento, hasta fines de octubre de 2019, a la provincia se devengó más de 2.491 millones de pesos en materia de inversión real directa y transferencias de capital, lo cual representa un 81 por ciento de lo previsto en el Presupuesto nacional. En su variación interanual, significa un incremento del 20 por ciento, con un excedente de 419 millones de pesos.

Alberto

Las expectativas frente a un recambio en Casa Rosada se mantienen. El día de su asunción, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de un plan de reactivación de obras públicas con proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra.

En este sentido, los ejes serán la seguridad vial, la accesibilidad, el mantenimiento de edificios públicos y la infraestructura hidráulica.

Serán varias las carteras que capitalizarán la obra pública nacional, por lo que, a diferencia de administraciones anteriores, se descentralizará entre el Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat, a cargo de María Bielsa; el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis.