En la zona Norte esperan la reconstrucción de la chimenea del ex COM

Tras casi cinco meses de los peligrosos derrumbes registrados en la ex chimenea del COM, ubicada en la esquina de las calles Guido Spano y Vélez Sarsfield, los vecinos de la Zona Norte de la ciudad manifestaron que no cuentan con respuestas al pedido de obras de restauración de la estructura, que posee valor histórico y patrimonial para la comunidad local. Desde el Foro de los Cuatro Barrios señalaron a El Litoral que desde el Estado argumentaron que no estaba definido el presupuesto para llevar adelante las tareas de reparación y revalorización de la ex fábrica maderera, por lo que la zona continuará expuesta y señalizada ante un eventual mayor deterioro.

La chimenea del ex COM, que se encuentra en el barrio Bañado Norte, sufrió graves desprendimientos en julio de este año a raíz del deterioro que presenta y la falta de un adecuado mantenimiento durante las últimas décadas.