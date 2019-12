Inauguración de la muestra “Huellas”, de Licha Bernal

“Huellas”, la muestra de la artista Licha Bernal, será inaugurada hoy a las 20 en la sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes “Juan R. Vidal”.

La artista chaqueña Licha Bernal inaugura hoy su última muestra del año: “Huellas”. En ella propone un retorno a sus fuentes: el grabado. A través del uso irreverente de la técnica mixta y los materiales no convencionales, la artista explora renovados caminos que se enlazan, sin embargo, con su obra previa. El delicado y punzante dibujo de temas eróticos y femeninos deja paso aquí a otros modos de recorrer los surcos, de saborear las huellas. La indagación de la interioridad, la sensualidad, el descubrimiento del cuerpo y sus placeres, se combinan con la riqueza vegetal del monte, trasladándonos a una dimensión misteriosa.

La curadora Alelandra Muñoz entiende que “Huellas” da cuenta de una colección de signos que empiezan a emerger en la obra de Licha Bernal. Formas ya conocidas, como las espinas de palo borracho y la figura femenina, se entrelazan con nuevos temas: plumas, hojas, ojos, vegetación selvática, retratos. Estos elementos que podrían parecer tan disímiles, logran unidad y organicidad a través de la delicadeza del trazo, de la sutileza de las formas.

El bien conocido preciosismo de su dibujo se combina aquí con la vuelta al grabado, técnica que domina de tal modo que, sin temor, despliega sobre materiales no convencionales.

Flores y hojas que penden del cielo, que se derraman hacia nosotrxs; espinas talladas que en un ejercicio de tremenda ambigüedad combinan el peligro de sus puntas filosas con la tentación de rozar las líneas; ojos que no por coloridos dejan de interrogarnos desde la pared; delicadísimos gofrados de puro blanco, retratos femeninos que nos inquietan y seducen…

En esta expansión simbólica de la obra de la artista chaqueña adivinamos un renacer, un río subterráneo de placer que se filtra por los surcos del grabado, el brote desmesurado de los estímulos. Descubrir adónde nos conducen estas huellas es un precioso desafío.