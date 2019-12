La Corte volvió a anular un fallo del STJ sobre un ex juez destituido en el 2010

n febrero del 2010, el Jurado de Enjuiciamiento dictaminó la destitución de Pablo Fleitas como juez de Instrucción y Correccional de Mercedes por presunto mal desempeño. El ex funcionario apeló esa resolución ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) porque –entre otros argumentos– planteó que se violó la garantía constitucional de ser juzgado por un magistrado imparcial. Sin embargo, esto fue rechazado a nivel provincial, incluso luego de que la Corte Suprema ordenara tiempo atrás la revisión del caso. Ahora, nuevamente, el máximo tribunal judicial del país falló a favor de quien era magistrado.

Teniendo en cuenta que en menos de dos meses se cumplirá una década de su destitución, Fleitas consideró que lo dictaminado ayer por la Corte Suprema de la Nación constituye un gran avance para probar que no tuvo mal desempeño como juez.

Pero antes de arribar a este fallo rubricado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, hubo otro. Sobre esto, uno de los abogados patrocinantes de Fleitas, Facundo Leguizamón, recordó que tras la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento, se apeló ante el Superior Tribunal de Justicia porque “fue afectada la garantía constitucional de ser juzgado por un juez imparcial”, precisó Leguizamón en diálogo con El Litoral. En este sentido, se refirió a que presuntamente el ministro Guillermo Sheman presidió y participó de la deliberación del Consejo de la Magistratura que resolvió formular la acusación contra Fleitas y, luego, el mismo magistrado “también dirigió y participó del debate del Jurado que dispuso la destitución e inhabilitación” de quien estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción de Mercedes.

En respuesta a ello, años atrás, la Corte Suprema dio lugar a la defensa de Fleitas, cuyo patrocinio es ejercido por Francisco Leguizamón, Ramón Leguizamón y Juan Nicolás Varela.

Sin embargo, “el STJ volvió a ratificar lo que ya había dictaminado y, por supuesto, nosotros volvimos a presentar un recurso ante la Corte Suprema. Por lo que es la segunda vez que se expide a favor de Fleitas”, acotó Leguizamón. Tras lo cual aclaró que “esto no significa que será restituido automáticamente en el cargo”. Pero como este nuevo fallo ordena que se conforme un nuevo tribunal que examine el recurso de casación que, inicialmente, interpuso Fleitas para lograr su reincorporación, el letrado consideró que “inevitablemente todo conduce a que lo reintegren como juez de Instrucción de Mercedes”.