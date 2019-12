NEA Big Band en el ciclo “Jazz bajo la luna”

En su cuarto aniversario, la NEA Big Band se presentará en el ciclo “Jazz bajo la luna” mañana a las 22 en el Centro Cultural Flotante Siete Corrientes, ubicado en La Rioja y costanera, Corrientes.

Luego de un año en el que participaron en el primer Festival de Big Bands de la Argentina en la ciudad de Rosario, NEA Biga Band finaliza el 2019 a todo jazz, con un repertorio de obras de compositores de la talla de Count Basie, Duke Ellington, Neal Hefti y Tom Jobim, en el que se abordarán temas trascendentales como: “Front burner”, “Splanky”, “Cute”, “Fly me to the moon”, “Meditation”, “Take the A train”, “Birdland”, entre otros.

Compuesta por integrantes de las provincias de Corrientes y Chaco, unidas por el puente General Belgrano, el grupo supo cultivar, desarrollar y sostener en el tiempo (4 años) el amor al jazz y a la música de las distintas big bands del siglo XX. Ellos son: Fernando Gualini (guitarra), Pepo Bianucci (batería), Antonella Romero (bajo), Andrés Chabrillon (piano), Emmanuel “Pepo” García (saxo alto/tenor), Claudia Pinsker (saxo alto), Iván Minchoff (saxo alto), Romina Gómez Marecos (saxo tenor), Belkis Smith (saxo tenor), Ulises Benitez (trombón), Hugo Giacomello (trombón), Roberto Cardozo (trombón), Darío Lezcano (trompeta/flugel), Fernando Chuquiruna (trompeta), Nayla Amado (trompeta), Ezequiel Silva (trompeta), Rubén Sosa (flauta traversa/saxo soprano), Mercedes Gabardini (management). El valor de la entrada es de 200 pesos.