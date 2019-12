Organizaciones de derechos humanos manifestaron apoyo a Ariel Pereira

El último lunes, integrantes de la organización Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medhes) y del Comité provincial contra la tortura estuvieron en la Comisaria Segunda de Goya para visitar al ex concejal Ariel Pereira y manifestarle su apoyo y solidaridad ante lo que consideran injusta detención y encarcelamiento.

El ex edil se encuentra detenido en esa dependencia policial desde hace dos meses por una causa en que se lo imputa por “fraude a la administración pública”. En lo que aducen “una movida judicial plagada de irregularidades”, el dirigente peronista fue condenado a dos años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida para el ejercicio de la función pública.

Desde Medhes comunicaron que el ex concejal hizo referencia a su situación legal, remarcando como novedad una queja presentada a la Suprema Corte de Justicia en que enumera los vicios y arbitrariedades del proceso judicial llevado adelante en su contra y en que solicita una rápida revisión de su caso. Además, en estos días, y por intermedio de dicha institución de derechos humanos, se estableció contacto con el referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Schulman, quien prontamente acudiría a Goya para entrevistarse con él. El nombre de Ariel Pereira será agregado a la lista nacional de presos políticos.