Por narcotráfico pidieron 10 años de prisión para el ex intendente Varisco

El fiscal José Candioti pidió este lunes en un juicio oral que se condene a 10 años de prisión al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, como acusado de financiar el narcotráfico y una pena de 15 para el sindicado vendedor de cocaína Daniel “Tavi” Celis. Varisco fue señalado como “coautor” de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto con el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel y pidió que al ex intendente se le aplique una multa de $250.000, mientras que para los otros dos acusados sea de $225.000.

Para la fiscalía, Varisco realizó “un acuerdo en septiembre de 2017” con Celis en el que “se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar” la venta de drogas.