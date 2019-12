Se negó a declarar el represor extraditado desde Francia

El ex policía federal Mario Sandoval, sospechado de haber participado en la desaparición de un estudiante durante la última dictadura militar, se negó a declarar ayer en el marco de la causa por la cual fue extraditado desde Francia.

Sandoval era conocido como “el carnicero de la Esma”, fue acusado por la desaparición, en octubre de 1976, del estudiante de arquitectura Hernán Abriata, quien fuera miembro de la Juventud Universitaria Peronista.

Fuentes judiciales informaron que Sandoval escuchó los cargos en su contra, no presentó ningún escrito y se negó a declarar, por lo que ahora deberá esperar que el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, resuelva su situación procesal.

La defensa del ex policía solicitó que sea beneficiado con la prisión domiciliaria y pidió que se le permitiera hacer copias de los expedientes, según informó Télam.

Sandoval llegó el lunes al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Air France, tras ser extraditado desde Francia, y a pesar de que estaba previsto que se lo indagara el mismo día logró postergar esa situación hasta ayer.

La defensa de Sandoval había reclamado que se analizara si estaba en condiciones de declarar porque padece un cuadro depresivo por el cual está medicado, pero los médicos que lo revisaron determinaron que eso no era inconveniente.

Sandoval pasó la noche en la unidad 28 -la alcaldía del palacio de Tribunales- y tras negarse a declarar, será trasladado a la unidad 34 de Campo de Mayo.