Gesto antigrieta del gobernador Valdés y sus pares radicales: guiño de Alberto

En un claro gesto antigrieta, el gobernador Gustavo Valdés le reclamó a los legisladores de la oposición que den quórum para que asuman 22 diputados nacionales del Frente de Todos. Esto destrabaría las discusiones para iniciar el tratamiento de la Ley de Emergencia. Los otros mandatarios radicales de Jujuy y Mendoza, se expresaron en el mismo sentido. El Presidente reconoció el gesto, vía Twitter y les agradeció.

Valdés además comentó que el Gobierno Nacional debería permitir el debate y “la modificación de ciertos artículos de la Ley de Emergencia para que se enriquezca con aporte de todos”.

La postura de Valdés coincide con la de su pares y correligionarios de Jujuy y Mendoza, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez. Todos se reunieron el lunes con Alberto Fernández.

Por su parte, el presidente Fernández agradeció a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores radicales “por aportar sinceridad al debate político”.

“Nuestra sociedad reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura”, sostuvo y además retuiteó un mensaje de Valdés.

En tanto, la diputada nacional Ingrid Jetter ya había adelantado que Juntos por el Cambio no iba a dar quórum porque consideran que la Ley de Emergencia implicaría “cerrar el Congreso”.

Sin embargo, el Frente de Todos respondió a los movimientos opositores anunciando la eliminación de un artículo que generaba polémica.

La movida de los diputados de Juntos por el Cambio fue cuestionada incluso por los gobernadores radicales. “No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente”, apuntó el jujeño Gerardo Morales. Sus pares Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Valdés también levantaron la voz para pedirle al interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados que dé quórum “para la jura” de los legisladores oficialistas.

El polémico artículo que eliminó el Gobierno del proyecto que envió al Congreso facultaba al Presidente “a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

El paquete de emergencia económica que el Gobierno buscará aprobar en las próximas horas en el Congreso, incluye el Consenso Fiscal firmado el martes por Alberto Fernández y 23 gobernadores.

A través del Consenso Fiscal se suspende “hasta el 31 de diciembre” de 2020 la rebaja de Ingresos Brutos y otros impuestos distorsivos.

“Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso de la Nación durante el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley por el cual se aprueba el Consenso Fiscal 2019, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2019”, sostiene el artículo agregado.

La firma del nuevo pacto fiscal, que modificó otro de hace dos años, se registró el martes en la Casa Rosada, donde asistieron 22 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No pudo estar el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, porque la reunión coincidió con el acto de su asunción como gobernador.

Pese a que el decreto no menciona la fecha, se entiende que el proyecto entraría en el paquete enviado para ser tratado en las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 31 de diciembre, y cuyo tema principal es la ley ómnibus de emergencia, cuyo análisis en la Cámara de Diputados arrancó este miércoles en el plenario de comisiones.