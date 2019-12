Krujoski remontó varios puestos, pero quedó lejos del campeonato

El piloto correntino Humberto Krujoski realizó una gran carrera en la fecha de cierre de la temporada del TC Pista, telonera del Turismo Carretera (TC), disputada ayer sobre 20 vueltas al autódromo “Parque Provincial de Neuquén”.

En la final, Krujoski realizó una gran labor, buscando una remontada heroica. Recuperó diez puestos, y cuando se metió en el “trencito” de los autos que peleaban la cuarta colocación, ya cerca del final, fue tocado por Germán Todino. El auto pisó la parte de afuera de la pista, perdió tracción, y fue superado por quienes lo precedían, para terminar en la novena posición de la prueba.

Humberto llegó a la última fecha con la posibilidad de pelear por el título. Sin embargo, la rotura del motor de su Dodge número 119 preparado por el equipo Castellano Power Team, sufrida el viernes, le quitaron chance. Recibió por el cambio de la fuente de propulsión una recarga, que tras la clasificación del sábado lo dejó en la decimosexta colocación de la grilla de largada.

“Estoy muy contento por el trabajo del equipo, hicimos un carrerón. Largamos decimosextos, a cuatro vueltas del final luchamos la cuarta colocación teniendo posibilidades de pelear por ingresar al podio, pero otro competidor, mal perdedor, me chocó cuando lo estaba superando y me tiró afuera”, comentó el correntino al finalizar la competencia.

La producción del piloto correntino en la temporada fue muy positiva, porque comenzó el campeonato en la tercera fecha que se disputó en Concepción del Uruguay. Con dos carreras menos, Krujoski logró un tercer puesto, y ganó una fecha, lo que le permitió llegar a la última cita con chances de pelear por la corona.

“Quiero agradecer el acompañamiento del público correntino a lo largo de la temporada y el apoyo de los sponsors: Previsora del Paraná, Lotería Correntina, Expreso Demonte, Distribuidora JotaBe, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Drift Zero, Full 24 (Juan José Farizano), y Pastas Ale”, cerró el correntino.

Título para Ciantini

El campeón del TC Pista fue el balcarceño Diego Ciantini (Chevrolet), tras el tercer puesto en la final que ganó el bonaerense Andrés Jakos, y que tuvo como escolta al chubutense Marcelo Agrelo, ambos con Dodge.

Tanto Ciantini como Agrelo, los dos mejores puntajes de todo el campeonato, fueron promocionados al Turismo Carretera.

Copa de Plata

En la Copa de Plata, Diego Ciantini sumó 232.5 puntos, Andrés Jakos lo escoltó con 225.75; Marcelo Agrelo fue tercero con 219.5; Cristian Di Scala totalizó 195, mientras que el correntino Krujoski se ubicó quinto con 187.75.

Cabe recordar que Krujoski selló su ingreso a la Copa de Plata al ubicarse entre los tres pilotos “de último minuto” que se sumaron a los primeros doce del campeonato tras el corte en Rafaela.