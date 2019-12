Pesar en la política local por la muerte de Octavio Valdés, tío del Gobernador

Murió ayer el dirigente radical Octavio “El Burro” Valdés, tío del actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Fue intendente de Ituzaingó y diputado provincial. Se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Naval de la provincia de Buenos Aires,

“Con un profundo dolor, despido a mi tío Octavio ‘El Burro’ Valdés. Ex intendente de Ituzaingó y diputado provincial, dedicó su vida al servicio público y levantó en alto, siempre, las banderas de la Libertad y la Democracia de la Unión Cívica Radical”, escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

Entre tanto, según pudo saber El Litoral, al ex intendente de Ituzaingó lo aquejaba un cáncer. Se encontraba en Buenos Aires y sería trasladado a Corrientes en las próximas horas.

“El Burro” Valdés se desempeñó como intendente de Ituzaingó entre el 1997 y 2007, y también fue diputado provincial.

Precisamente, la Municipalidad de Ituzaingó también envió sus condolencias a la familia, “ante la triste noticia de su fallecimiento”, precisaron.

El Municipio publicó un mensaje en su red social de Facebook: “La Municipalidad de Ituzaingó saluda y acompaña a la familia del doctor Octavio Valdés, ex intendente de nuestra ciudad, ante la triste noticia de su fallecimiento”. Que en paz descanse.

Por su parte, el intendente Eduardo Burna publicó en su Facebook: “Ante la triste noticia del fallecimiento del Dr. Octavio Valdés, transmito un mensaje de reconocimiento y aliento más que necesarios para sus familiares y colegas en este difícil momento”.

Su sobrino y actual presidente de la UCR local, Juan Pablo Valdés, publicó: “¡Gracias, querido Octavio Valdés! Te vamos a recordar por siempre, hoy te toca partir de la tierra, pero por siempre vas a estar en el corazón y los recuerdos de los ituzaingueños. ¡Un sapucai bien fuerte al cielo en tu nombre!”.

Sus restos llegarían a la ciudad en las próximas horas para ser velados en el recinto del Concejo Deliberante desde temprano.