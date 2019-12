La Justicia reportó 8 femicidios y más de 1.700 casos de violencia

En la provincia, el Poder Judicial detectó un total de 1.784 denuncias de violencia familiar y de género, de acuerdo a los datos de la oficina de Estadísticas y Registro de Juicios Universales y Acciones Colectivas.

Asimismo, reportaron un total de 8 femicidios durante este año, una cifra que coincide con las expuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. De esta manera, se ratifica el hecho de que en Corrientes se supera la media de la tasa nacional de víctimas fatales de la violencia machista.

Al respecto, el ministro integrante del alto cuerpo, Alejandro Alberto Chain, sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia fortalece la política pública de erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer. Además, expresó que “la función constitucional del Poder Judicial es la de detectar, procesar y sancionar estos hechos para no generar un efecto perpetuador del delito”.

Por otra parte, de los ocho femicidios, seis fueron perpetrados por las parejas o ex parejas de las víctimas y, además, dos de ellos fueron vinculados, dado que “fueron perpetrados por un hombre violento contra personas que mantienen un vínculo familiar y/o afectivo con la mujer, para castigarla y destruirla psicológicamente, medie o no convivencia”, precisaron desde la Justicia. Estas cifras coinciden con las estadísticas del observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

Por otra parte, de los 1.784 casos denunciados de violencia familiar y de género, el 94% de las personas afectadas fueron mujeres. Consultada al respecto, una de las coordinadoras de Mumala, Mónica Baglietto, comentó a El Litoral: “Este año fueron ocho femicidios, y el número de casos de violencia registrados por el Poder Judicial es preocupante, pero por otro lado pone en evidencia el hecho de que las mujeres no nos callamos más y nos animamos a denunciar”.

Por otra parte, frente a los últimos datos publicados, desde la Justicia adelantaron que se preparan para profundizar la sistematización de carga y elaboración de datos para generar estadísticas en tiempos más breves y de acceso público.