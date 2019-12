San Martín le ganó a Colón el juego decisivo y se quedó con el título

San Martín gritó campeón del torneo Oficial de primera división de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), al superar el domingo a la noche en el tercer y decisivo partido de la serie final jugado en el “José Jorge Contte” del parque Mitre a Colón por 80 a 74.

El partido fue en líneas generales, equilibrado, con el Rojinegro dominando en los primeros parciales por 18-17 y 37-32, ventaja con el que los dirigidos por Daniel Blanco se fueron al descanso largo.

En el tercer parcial, el encuentro tuvo el mismo trámite, para ingresar al cuarto decisivo 54-51. Colón aprovechó una “laguna” del Rojinegro para adelantarse 70-65 promediando el segmento, pero no supo administrar la diferencia.

Con la ventaja a favor, los dirigidos por Carlos Villalva (h) abusaron inicialmente del tiro externo, y luego se equivocaron seguido en el poste bajo, con ofensivas muy sucias.

La ocasión no fue desperdiciada por San Martín, que desequilibró en el aro de enfrente con penetraciones de Franco Méndez, un gran trabajo de Franco Alorda, y aprovechó una falta técnica, para controlar el juego desde la línea de tiros libres a través de Pérez y Rolando Vallejos, y así definir el pleito con un parcial de 15-9 en los últimos minutos.

Fue el octavo título de Primera División que consiguió San Martín en el historial del básquetbol capitalino, y lo hizo con un plantel plagado de juveniles, producto del trabajo que viene realizando en su “semillero”.

El interno sauceño, Franco Alorda, con 24 puntos, fue el goleador y resultó elegido por la organización el jugador más valioso de la final; en tanto que Emilio Vallejos se anotó con 18 para ser el máximo artillero de un Colón que no pudo revalidar el título que supo festejar este año con la Copa Palacio y el Provincial, que lo clasificó al Torneo Federal.

Los dirigidos por Diego Blanco fueron de mayor a menor en el certamen capitalino, quedando en cuarto lugar en la fase regular, pero dejando en el camino a Regatas Corrientes en semifinales (2-1), y cerrando con el mejor récord de la temporada: 14 triunfos y 7 derrotas.