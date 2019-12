Suspendieron la venta de divisas en casas de cambio por la Ley de Emergencia

Una reconocida casa de cambio en la ciudad de Corrientes informó la suspensión de la venta de divisas, hasta tanto, no existan mayores precisiones respecto de los alcances de la Ley de Emergencia, la cual fue recientemente publicada en el Boletín Oficial.

La semana pasada hubo una amplia afluencia de correntinos que concurrieron a este local para comprar dólares. Ayer, sin embargo, las operatorias estaban suspendidas.

“Por el momento no estamos realizando venta de divisas, hasta que se determinen fehacientemente los procedimientos para aplicar el impuesto del 30 por ciento a la compra de moneda extranjera, indicado por la Ley de Emergencia Económica”, expresa un cartel, ubicado fuera de la reconocida casa de cambio. No obstante, señalaron que las compras de divisas se realizaban con normalidad. La ley fue sancionada la semana pasada y hoy se publicó en el Boletín Oficial.