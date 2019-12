Mujer denuncia que no le permiten ver a su bebé de 11 meses

Una mujer denunció que fue separada de su bebé de 11 meses a causa de un problema familiar, y que realizó presentaciones a la Justicia, pero no obtiene respuestas rápidas acorde a la urgencia del caso.

En diálogo con El Litoral, Florencia Ledesma, contó que el padre de su hijo, junto con su ex suegra, la denunciaron “por un supuesto abuso sexual” cometido contra el pequeño. La mujer aseguró que no cometió este hecho, pero la Justicia de igual forma le quitó la tenencia de su bebé.

“Es un problema personal e inventaron esa denuncia”, sostuvo Ledesma, y argumentó que “se le hicieron tres pericias” al niño, pero aún no tiene novedades del caso. “La abuela dice en la denuncia que me avisó que detectó un caso de abuso y que yo no le hice caso, pero eso no es cierto”, relató.

Al margen de esto, la mujer aseguró que es víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo: “Le hice una denuncia por violencia de género, y por amenaza de muerte”.

Por último, Ledesma señaló que ayer “me interné en el Juzgado hasta que me atiendan, y logré hacer un acta en el que ratifico que hace 11 días no puedo ver a mi hijo, con el agravante que esto significa para él”.