Nueva conciliación

Trabajadores de Contaduría General de la Provincia participarán de una nueva audiencia de conciliación que se realizará este lunes con autoridades del área. Según señalaron a El Litoral desde ATE, en el anterior encuentro no hubo un acercamiento en las conversaciones, por lo que se espera avanzar la próxima semana. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de encuentros informales entre hoy y mañana. El personal reclama la actualización de un adicional específico del área. Indicaron que hace cinco meses realizan gestiones por la vía administrativa. Luego de haber convocado al paro, la Subsecretaría de Trabajo llamó a conciliación obligatoria, cuya última audiencia sería este lunes.

De no mediar un acercamiento, no se desestima una convocatoria al paro.