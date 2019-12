Rolando Vallejos aseguró que se cerró una etapa con el título

El título Oficial de primera división en el básquetbol de la ciudad de Corrientes quedó en poder de San Martín. Pasaron diez años para que la entidad del barrio La Cruz pueda recuperar el máximo galardón y lo hizo con un plantel juvenil en una clara apuesta el futuro.

“Se cerró muy bien una etapa. Es un grupo que no sabe si el año que viene vamos a seguir juntos. Cada uno va a empezar a hacer su carrera y es una forma muy linda de cerrar una etapa para un grupo que viene jugando juntos desde muy chicos”, comentó Rolando Vallejos una de las figuras del plantel campeón.

“A lo mejor no nos damos cuenta pero es algo muy bueno lo que se logró, algo importante que el club no podía ganar hace 10 años y con un grupo de chicos”, agregó el jugador en declaraciones realizadas a radio La Red Corrientes.

La Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes fue para San Martín después de vencer, en el tercer juego de la serie final, a Colón el pasado domingo.

“Fue un rival muy duro por su experiencia, con jugadores que vienen jugando juntos desde hace mucho tiempo. Es un equipo al que no tenés que darle oportunidades porque aprovechan muy bien todo. En defensa teníamos que estar muy concentrados”.

La definición se planteó en la lucha de la juventud frente a la experiencia. “Sabíamos que así como ellos tenían ventaja con la experiencia, nosotros sabíamos cuál era nuestra mayor virtud: ir a lo físico, a la intensidad, al juego dinámico, de muchas posesiones que claramente no los beneficiaba”.

El juego final fue muy complicado, incluso a pocos minutos del desenlace, San Martín se encontró cinco puntos abajo. “Sabía que se iba a definir a lo último como fueron los dos anteriores, que no nos íbamos a sacar una ventaja para cerrar el partido antes de tiempo”, además “aprovechamos mejor las oportunidades que nos dio el partido y a lo último hicimos lo que teníamos que hacer, no nos equivocamos, en defensa limitamos bastante a Colón y aprovechamos al máximo las oportunidades”.

“Se vio el carácter”

Por su parte, Franco Alorda resaltó la fortaleza anímica que mostró San Martín en el “cuadrangular final” donde vencieron en semifinales a Regatas Corrientes y en la final a Colón, en los casos 2 a 1. “Fueron dos eliminatorias muy duras. Las dos series arrancamos 1 a 0 abajo. Allí se vio el carácter del equipo. Se trabajó, se corrigieron errores y pudimos salir victoriosos tanto contra Regatas como frente a Colón”, sostuvo el jugador nacido en Sauce, Corrientes.

El Torneo Oficial 2019 no comenzó de la mejor forma para San Martín. “Fuimos de menor a mayor, en algún momento se nos complicó llegar a las instancias claves. En un primer momento nos focalizamos mucho en la Liga de Desarrollo y nos costó adaptarnos al certamen local”.

Para finalizar, agregó: “Tardamos un poco en terminar de acoplarnos para poder rendir en buen nivel. Creo en las finales se vio el mejor San Martín”.