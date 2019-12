Garre se suma a Racing

El extremo Benjamín Garré, primer refuerzo de Racing Club de cara a la próxima temporada, se realizó ayer los estudios médicos correspondientes antes de oficializar su llegada al club de Avellaneda.

Garré, de 19 años, se sometió a los chequeos médicos en una clínica porteña y terminó de sellar su vínculo con Racing, al que estará unido por cuatro años y medio.

El futbolista proveniente de Manchester United y que hizo las divisiones inferiores en Vélez Sarsfield, firmará su contrato con el campeón de la Superliga antes de fin de año.

Garré, nieto del defensor campeón del mundo en México 1986, llega a la “Academia” por una gestión del secretario técnico Diego Milito.



Zlatan Ibrahimovic

vuelve al Milan

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic arregló ayer su regreso a Milán de Italia, tras ser dirigido por Guillermo Barros Schelotto en Los Angeles Galaxy de los Estados Unidos, según informó la prensa peninsular.

El atacante, de 38 años, firmará en los próximos días por una temporada y tendrá una opción para alargar este vínculo por otra más, dependiendo de su rendimiento.

En su primer ciclo en el club milanés, el ex Barcelona de España marcó 56 goles en 85 partidos y obtuvo la Serie A en la 2010/11.

ESTRELLA MUNDIAL

Cristiano no quiere ser entrenador

Cristiano Ronaldo adelantó ayer que no le gustaría “ser entrenador” cuando se retire, aunque por ahora “falta un tiempo” para que eso suceda.

“No podría agradecer a uno solo, todos fueron importantes y especiales para mí, todos me han enseñado algo. ¿Si a mí me gustaría ser DT? No creo que me gustaría, no quisiera serlo. Siempre se puede cambiar de idea igual pero... Sería más de un estilo motivador que táctico”, aseguró el delantero.

Además agradeció por ser considerado el mejor jugador de la Serie A italiana.