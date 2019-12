Goya: vestido de Papá Noel robó $7 millones en joyas

Se conoció ayer que en la tranquila siesta del 25 de diciembre robaron en una joyería céntrica de Goya, de donde se llevaron unos siete millones de pesos entre alhajas y dinero en efectivo.

Lo insólito es que el ladrón actuó vestido como Papá Novel según confirmó a El Litoral el propio dueño, el ex diputado Oscar Macías. El comercio llamado Mónaco está ubicado por calle José Gómez al 900, en pleno centro de Goya. Estimó además que fueron unos siete millones las pérdidas.

Macías contó además que “el robo ocurrió a las 23.30 del martes y lograron llevarse 7 millones de pesos entre joyas, mercadería y dinero en efectivo”.

Revelaron que cámaras de seguridad de la zona registraron la vestimenta del delincuente.

En otro orden de cosas, precisaron que el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, se ocupa del tema y envió a Goya a personal especializado de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes así como a otros hombres de la Brigada para que se sumen a la investigación en Goya.

Aseguraron los pesquisas que los delincuentes prácticamente desvalijaron la joyería, y que actuaron con mucho profesionalismo.

Además destacan que se tomaron su tiempo para cometer el robo, sin dejar nada librado al azar.

El ex legislador goyano no se encontraba en la ciudad al momento del hecho delictivo y habría llegado recién el día de ayer, luego de enterarse sobre el millonario robo sufrido.