Perpetua para el femicida que mató a su pareja y metió el cadáver en una heladera

Un hombre que hace dos años asesinó a su pareja y dejó el cadáver dentro de una heladera que arrojó a un arroyo en Lomas de Zamora, fue condenado tras un juicio oral a prisión perpetua por el femicidio.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora, que condenó a la pena máxima del Código Penal a Damián “el Chori” Ortiz (31) por el crimen de su pareja, Yésica Sabrina Noguera (22).

Los jueces Mariela Aprile, Santiago Márquez y Nicolás Plo consideraron a Ortiz autor de un “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”.

El abogado Carlos Villar, quien representó a la familia como particular damnificado, informó que el tribunal “también condenó al femicida a dos años de prisión por encubrimiento, aunque en el marco de otra causa vinculada a una motocicleta robada”.

En sus alegatos, tanto Villar como el fiscal de juicio, Andrés Procopio, habían solicitado la prisión perpetua.

Con esta condena, “el Chori”, quien está preso desde noviembre de 2017, deberá pasar 35 años en la cárcel y recién podrá poder pedir la libertad condicional en 2052.

El condenado pidió no ser trasladado desde el penal y no estuvo presente en los tribunales de Banfield al darse a conocer el veredicto condenatorio.

“Se hizo justicia. Ahora habrá un poco de paz para la familia que luchó y lloró por ella en estos dos años de ausencia”, dijo a Télam Daniela, la prima de la víctima.