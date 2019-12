El senador nacional Braillard Poccard pide congelar dietas

El senador nacional por Corrientes, Pedro Braillard Poccard (Partido Popular), firmó en las últimas horas un proyecto de resolución que presentó el bloque opositor para congelar sus dietas por 6 meses.

“La idea es que no haya aumentos, sólo para los legisladores, durante el primer semestre de 2020, ya que el cuerpo rige un mecanismo de actualización automática. La medida no afecta a los empleados del Congreso, sólo a los legisladores”, explicó Braillard Poccard a El Litoral.

El legislador correntino aclaró, además, que “los senadores de la Nación no cobran aguinaldo, por título y ni siquiera antigüedad”.

“El objetivo del proyecto de resolución es solidarizarnos como lo hace el resto de la clase media, porque el ajuste que propuso Alberto Fernández ataca a la clase media no a los que más tienen”, se lamentó.

“Al ser un proyecto de resolución deberá definir la presidencia del cuerpo qué hace al respecto”, detalló.

El texto de la iniciativa, además, establece que “durante el plazo en que se mantenga dicha suspensión, el Senado realizará un estudio a fin de establecer parámetros con criterios objetivos a los cuales deberán ajustarse las actualizaciones”.

El proyecto lleva 19 firmas -entre ellas las de Luis Naidenoff, Esteban Bullrich, Humberto Schiavoni, Silvia Elias de Pérez, Julio Martínez, Guadalupe Tagliaferri, Humberto Schiavoni, Stella Maris Olalla, Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Roberto Basualdo, María Belén Tapia, Juan Carlos Marino, Víctor Zimmermann y Gladys González. Debería ser tratado en la próxima sesión extraordinaria, que aún no tiene fecha confirmada.

“Entendemos que la política no puede quedar ausente del esfuerzo que se le pide al resto de la sociedad. Sería contradictorio exigir a los jubilados que resignen una porción de sus ingresos mientras que los legisladores nacionales aumentan sus dietas”, planteó el senador por Formosa Luis Naidenoff (UCR).

Por otra parte, en Diputados, el legislador Waldo Wolff, del Pro, presentó el lunes un proyecto con fines similares en la Cámara baja.

Al mismo tiempo, el oficialismo dejó entrever que aceptarían una propuesta similar si los legisladores de la oposición la hicieran.

“Si la presentan, no habría problemas en suspender los aumentos. Pero tienen que ser presentaciones individuales”, advirtieron desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa

Así, 19 de los 27 miembros de la principal bancada de la oposición en el Senado presentaron la iniciativa en la que sostienen que durante el plazo en que se mantenga la suspensión de los aumentos, la Cámara alta “realizará un estudio, a fin de establecer parámetros con criterios objetivos a los cuales deberán ajustarse las actualizaciones de las dietas”.

La propuesta lleva la firma de los senadores Luis Naidenoff (presidente del interbloque), Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, Pamela Verasay, Julio Cobos, Claudio Poggi y Esteban Bullrich,

“Solicitamos que la misma medida de congelamiento de haberes que se tomó para los jubilados se tome para la clase política. Por lo pronto, para el Senado, y que se extienda a todo el Congreso de la Nación”, dijo la cordobesa Rodríguez Machado.

Con el número 3444/19 y la firma de 19 de los 27 miembros de la principal bancada de la oposición, la iniciativa fue entregada en la mesa de entradas de proyectos del Senado, según consta en el texto.