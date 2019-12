El “factor Maradona”, clave para renegociar la deuda

Por Pablo Wende

Publicado en infobae.com

Poco o nada se sabía hasta hace pocas semanas del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. Economista recibido en la Universidad de La Plata, hace más de una década que trabaja con el premio Nobel Joseph Stiglitz en Columbia University. Pero también se conoció otro aspecto que para la mayoría fue un dato de color, pero que podría tener un rol no menor a la hora de renegociar la deuda: es hincha furioso de Gimnasia.

El dato interesante es que el consorcio de acreedores privados que se acaba de conformar legalmente para renegociar la deuda argentina tiene como cara visible a otro rutilante hincha del “Lobo” platense. Se trata de Marcelo Delmar, ex ejecutivo de BNP Paribas y que ahora dirige Mens Sana Asesores. Esta entidad, cuyo nombre alude al club platense, fue la designada para liderar a una porción relevante de bonistas en la negociación que está a punto de arrancar con el Gobierno.

Este hombre de las altas finanzas de Wall Street es, además, hijo de Héctor Atilio Delmar, considerado como la mayoría de los hinchas de ese club como el mejor presidente de toda la historia de Gimnasia. Fue elegido cinco veces en su puesto, durante su gestión el club ascendió a primera en tres oportunidades y ganó el hasta ahora único torneo de la larga trayectoria de la institución, la Copa Centenario, nada menos que en una recordada final con River Plate en 1994.

El fútbol es indudablemente el gran tema de la mesa de los argentinos y posiblemente el que nunca falta incluso en charlas de negocios, especialmente cuando se hace necesario “romper el hielo”. Algo de esto fue lo que pasó en la primera comunicación que mantuvieron Delmar y Guzmán, antes de que este se hiciera cargo del ministerio. En un diálogo de tono totalmente informal no se habló de la batalla que se avecina por la deuda, sino de fútbol. Y obviamente la conversación giró en torno a la incorporación de “el Diego” para dirigir el equipo platense. Que el ministro de Economía y el negociador designado por la deuda compartan la misma pasión futbolera pasó a ser, por lo tanto, un dato relevante en el complejo proceso que se viene.

Mens Sana Advisors, de Marcelo Delmar, será el representante del “steering commitee”, es decir el consorcio de acreedores que busca tener una posición relevante en la reestructuración. En esa tarea estará junto al banco de inversión suizo UBS. La ventaja es que permite ordenar mejor las próximas negociaciones al tener un grupo identificado y definido de bonistas. Eso sí, es posible que surja algún otro grupo en las próximas semanas.

Delmar también fue designado para negociar con Axel Kicillof la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Aunque aún no hubo definiciones del gobernador bonaerense, todo el mundo da por hecho que se aproxima esa instancia. Todo podría volverse más urgente, ya que la provincia tiene un vencimiento de USD 700 millones en enero de capital e intereses. Hasta ahora es un misterio si se pagará o ya entrará en la renegociación.

En sus tiempos de BNP Paribas, Delmar participó en varias colocaciones de deuda bonaerense, por lo que tiene un amplio conocimiento sobre los distintos tipos de instrumento emitidos y las cláusulas de los mismos. La provincia tiene una deuda que supera los USD 11.500 millones, pero más del 80% está emitida en dólares, por lo que las últimas devaluaciones resultaron un duro golpe para las finanzas del distrito.