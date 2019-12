Escándalo por la caída de la ley impositiva que impulsa Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó ayer a la oposición de “agitar fantasmas y mentir” para no permitir el tratamiento del proyecto de Ley Impositiva 2020 y generar un “show político”, y advirtió que “no aceptará extorsiones para aprobar leyes”.

En contraste, desde Juntos por el Cambio, el ex subsecretario de Gobierno de Vidal, Alex Campbell, aseguró que Kicillof “busca una victoria política a costa del esfuerzo de los bonaerenses”.

“El proyecto se presentó en Nochebuena y se pretendía aprobar en un trámite express. Es por eso que nos tomamos el tiempo para analizarlo y llevarle una propuesta acorde a la situación económica al Gobierno, pero no quisieron escuchar y siguen con este paquete impositivo que es un impuestazo para los bonaerenses”, detalló, al tiempo que consideró que el proyecto “perjudica a los que producen y trabajan día a día para que la provincia crezca”.

Kicillof, en tanto, afirmó que “estamos ante una situación penosa y una actitud irresponsable de la oposición. La actitud de ayudar a un nuevo gobierno les duró 9 días, nos dejaron una provincia arrasada y no ayudan; dicen estar defendiendo a los sectores que ellos llevaron al desastre, pero sólo buscan un oportunismo político, querían este show político”.

El mandatario ofreció una conferencia de prensa en la sede de la gobernación bonaerense en La Plata, a pocas horas de que la oposición no diera quorum y se cayera la sesión del Senado donde debía tratarse el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial el 24 de diciembre último.

El gobernador remarcó que “se cayó el tratamiento de la ley impositiva mientras había una cadena nacional para decir que esto -el proyecto de ley- era un ‘impuestazo’, y no, no hubo impuestos por encima de la inflación, hubo correcciones mínimas, pero la oposición está defendiendo al sector más concentrado y rico de la economía, que es su base electoral”.