Tras una explosión en planta de gas dos empleados terminaron con quemaduras

Dos trabajadores de una planta de gas en Esquina fueron alcanzados por una explosión ocurrida ayer por la mañana, donde uno de los obreros terminó con quemaduras en casi el 50 por ciento del cuerpo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Eva Perón y Gobernador Ferré, donde funciona una planta de depósito de garrafas.

“Si bien no explotaron las garrafas, el estallido de gran magnitud se produjo por acumulación del gas en el ambiente y al parecer los dos chicos que trabajan en el lugar quisieron prender la cocina para calentar agua del mate”, explicó Gabriel Gutiérrez, Jefe de Bomberos Voluntarios de Esquina.

Opinó además que “fue un milagro que con 400 garrafas en el lugar no haya pasado a mayor magnitud todo esto. Hubiera sido una tragedia, incluso para los vecinos”, resaltó ante el portal Esquina Noticias.

Por otra parte, el médico Leandro Ramirez, director del Hospital San Roque de esa ciudad dijo que “uno de los pacientes tiene quemaduras de miembros superiores e inferiores (rostro y cuello, sobre todo) de primer y segundo grado. Por este motivo se lo derivó a un Centro del Quemado. El segundo joven se encuentra en las instalaciones del Hospital San Roque con quemaduras menores; miembros superiores e inferiores también pero no de gravedad”, planteó.

En relación con la persona que se llevó las peores consecuencias se informó en horas de la tarde que fue derivado al Hospital Zonal de Goya, donde se encuentra internado con el 48% del cuerpo quemado y su estado de salud es de carácter grave.

Los primeros informes aclararon que la explosión se registró a causa de una pérdida de gas que invadió el ambiente, por lo cual la chispa causó el estallido.

El espacio terminó con tubos de gas cargados desparramados por diferentes lugares y severos daños en las instalaciones de la planta.

Todos coinciden en que fue un milagro que no haya provocado una tragedia inmediata.

Peritos de la policía se hallan abocados trabajando en el caso, de manera conjunta con personal del Municipio atento a las normas de seguridad que debería contar este tipo de comercios.