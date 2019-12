Canasta: se encareció la yerba y galletitas, y no descartan nuevas subas por la nafta

En este inicio de diciembre las góndolas de alimentos básicos vuelven a presentar cambios en los precios, y los referentes del sector no descartan nuevas remarcaciones ante la última suba de la nafta.

De todos modos, mientras tanto se pudo corroborar aumentos en la yerba, leche, galletitas y papel higiénico. Dichos incrementos rondan entre un 3% y un 20% en relación al mes anterior, de acuerdo a los datos relevados en un seguimiento de precios que realiza El Litoral en tres supermercados de la ciudad.

Puntualmente se analizan los importes de 10 productos básicos de la canasta. De ese listado, la yerba es uno de los artículos que se mantuvo casi todo el año en escalada, y en este mes en particular cuesta hasta un 8% más caro que en noviembre. Así por ejemplo, un paquete (1 kilo) de una marca en un hipermercado pasó de costar $185 a $199; en tanto que en un supermercado céntrico una segunda línea subió de $154 a $164,90.

Además, a pesar de ser un producto de fabricación local, en los últimos meses la yerba tuvo aumentos acumulados de hasta un 30%, lo que terminó situando al producto entre los $150 y $230.

Esta tendencia “alcista” se pudo detectar en varios artículos del sector “desayuno”, dado que los lácteos también tuvieron incrementos escalonados en los últimos meses, pero particularmente en diciembre se detectaron remarcaciones de hasta un 6% en una primera marca.

De hecho por ejemplo en un supermercado barrial el envase de leche en polvo (800 gr.) pasó de costar $350 a $381,20. De todos modos, vale decir que en las góndolas de lácteos regresaron las segundas marcas y por tanto hay una mayor variedad de precios, tras un primer semestre con faltantes.

Disparidad

Continuando con el sondeo vale decir que las galletitas es uno de los productos que más se encareció durante este mes ya que en términos porcentuales, en los supermercados se encontró remarcaciones de hasta un 40%.

Es así que un pack de tres galletitas de agua, en un hipermercado subió de $58 a $71,30; de igual manera en un súper chino el mismo producto valía $40 en noviembre y actualmente se ofrece a $50; y en un supermercado céntrico subió de $77 a $79.

Los importes mencionados anteriormente revelan, además, la importante disparidad de precios existente entre supermercados, llegando al punto de que un mismo paquete de galletitas (de misma marca) puede conseguirse a $50 en un chino, a $71 en un hipermercado o a $79 en el centro.

Esa amplia diferencia de los precios se registró en muchos otros artículos, de hecho este mes algunos productos registraron subas en ciertos supermercados. Así por ejemplo, en un súper del centro la harina leudante se encareció un 20%, dado que pasó de valer $50 (en noviembre) a $63 actualmente.

Del mismo modo, el aceite en otro autoservicio pasó de costar $78 (por una oferta) a $99; y una marca de azúcar sólo registró incrementos en un hipermercado donde pasó de valer $37 a $41,80.

En todos los casos, los autoservicios chinos se caracterizan por mantener estables sus importes.

Nafta y subas

Con el cambio de mes las estaciones de servicio efectivizaron un aumento del 7% en el combustible, y en este escenario desde la Cámara de Autoservicios Mayoristas señalaron que seguramente dicho incremento se trasladará a las góndolas.

Sobre este punto, El Litoral consultó a un referente mayorista, Juan Francisco Gómez Castro, quien dijo: “Los nuevos costos de la nafta seguramente arrastrarán los precios en general.

Hasta ahora no tenemos confirmación de ningún producto en particular. De todos modos esto es muy volátil,y no sabemos lo que puede ocurrir después de las asunción del nuevo presidente”.

Por lo pronto, en las góndolas ya se registran incrementos de hasta el 25% en diferentes productos.