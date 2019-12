Desde mañana pagan el plus de $2.900 a los estatales provinciales

Desde el Gobierno provincial confirmaron el cronograma de pago del plus extraordinario de $2.900 del corriente mes para los trabajadores provinciales activos y pasivos.

De acuerdo a lo confirmado por el propio mandatario Gustavo Valdés, a través de su cuenta de Twitter (@gustavovaldesok), se abonará como siempre de acuerdo a la finalización del Documento Nacional de Identidad, y se dividirá en tres tramos. En primer lugar, será el turno de los agentes con DNI que termina en 0, 1, 2 y 3; el jueves para 4, 5 y 6; y en la jornada del viernes: 7, 8 y 9.

Aunque aún no se precisó, se espera que en todas las semanas, de ahora hasta fin de año, se concreten distintos pagos a la Administración Pública provincial. Ya se abonó el sueldo de noviembre, ahora el plus de $2.900, la semana que viene sería el turno del otro adicional ($6.500) y aún resta la liquidación del medio aguinaldo. Sin descartarse aún la posibilidad del otorgamiento de un plus de fin de año.