Unne: estudiantes de pueblos indígenas buscan aportar a sus comunidades

A casi ocho años de la implementación del Programa de Pueblos Indígenas (PPI), en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) realizaron un estudio para conocer de primera mano las necesidades, objetivos y opiniones de los estudiantes que provienen de comunidades originarias. Entrevistando a algunos de ellos, tomaron como conclusiones que muchos iniciaron sus estudios superiores con el objetivo de contribuir a mejorar sus comunidades y, además, advirtieron que aún existen preconceptos entre los “estudiantes no indígenas”.

Desde la Unne destacaron, primero, que antes del 2011 “se habían identificado como indígenas 14 estudiantes que cursaban carreras de grado”, y tras la implementación del PPI “se contabilizan en la actualidad 55” alumnos y alumnas.

En el marco del estudio advirtieron que “los estudiantes entrevistados perciben las representaciones que el grueso de la sociedad no indígena regional sostiene sobre los Pueblos Indígenas”. “Consideran que diversos actores universitarios, profesores y alumnos reproducen imágenes ‘homogeneizantes’ respecto de los estudiantes indígenas tales como ‘son tímidos, retraídos’ o ‘tienen rasgos físicos específicos que los caracterizan’”, indicaron.

En ese sentido, describieron que ante esta situación, “algunos estudiantes indígenas prefieren no revelar su pertenencia étnica tras rasgos físicos no identificados como indígenas, porque consideran que asumir esa adscripción los ubica como ‘distintos’”.

Por otro lado, los alumnos y alumnas encuestados señalaron que entre los factores que influyen en la motivación para el ingreso a la universidad, “el principal es la familia, que proporciona las condiciones materiales y simbólicas no sólo para el ingreso, sino también para la permanencia”. En este aspecto, el informe sostiene que “los estudiantes ven en la educación superior una herramienta de lucha para sus comunidades, lo cual los motiva a formarse, para convertirse en profesionales comprometidos con sus pueblos de pertenencia”.

“Tanto desde las expectativas de los propios estudiantes como de los miembros de sus familias, se advierte una posición clara de querer formarse académicamente para contribuir al desarrollo de su comunidad”, añade el estudio.