Lalo Zini cumplió su segundo año en el competitivo Super Bike

De paso por Goya, el piloto goyano Eduardo “Lalo” Zini destacó su segundo año en el Super Bike, la categoría mayor del motociclismo argentino en pista de asfalto.

“El super bike es el campeonato argentino de motociclismo que más tecnología tiene y donde se encuentran los mejores pilotos. Se divide en varias categorías, una de ellas es el Super Bike, donde están todas las motos de 1000cm3, que a su vez se subdivide en 2 categorías, más que nada que se diferencian por reglamento y parte técnica de la moto. Yo me encuentro participando en la categoría Super Stock Bike, que se corre con motos de 1000cm3 donde tienen liberado el amortiguador trasero pero no se puede poner electrónica ni amortiguación delantera libre. En cambio el Super Bike tiene la electrónica y la suspensiones delantera y trasera libres”.

Además Zini contó cómo fue su año y cuál será su futuro dentro de esta categoría del motociclismo: “Este año estuve con el equipo Rosamonte, con una Kawasaki ZX10 1000cm3. Voy a tratar de seguir con la misma o de avanzar en alguna moto con mayor tecnología, aunque está difícil la parte económica, así que trataré de conseguir algunos sponsors, pero la idea si es tratar de conseguir otra estructura”.

Para cerrar el piloto realizó un balance del 2019, a lo que agregó: “Para el primer año que estoy corriendo la categoría, que es muy competitiva, ya que están los mejores de Argentina, y soy una persona grande que no me inicié de chico en la actividad, me cuesta más que a otros. Pero el balance es positivo, siempre fui mejorando y conociendo circuitos que no conocía” dijo.

Colaboración: Oscar Oviedo.